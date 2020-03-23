На Сахалине ФСБ задержала студентов, планировавших массовые расстрелы

﻿Против студентов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). В ведомстве уточнили, что в зависимости от результатов экспертизы найденных оружия, боеприпасов и документов может быть принято решение о возбуждении дополнительных уголовных дел в отношении учащихся.





«Задержаны двое студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002-го и 2003 года рождения, причастных к пропаганде в сети Интернет терроризма, массовых убийств и суицида», — сообщили в пресс-службе ФСБ.





«В ходе обысков у студентов изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение», — добавили в ведомстве.