На Сахалине ФСБ задержала студентов, планировавших массовые расстрелы

Сотрудники ФСБ (Федеральная служба безопасности) России задержали на Сахалине двух студентов, которые планировали совершить вооруженное нападение на техникум. У молодых людей изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства и детонатор.
Против студентов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). В ведомстве уточнили, что в зависимости от результатов экспертизы найденных оружия, боеприпасов и документов может быть принято решение о возбуждении дополнительных уголовных дел в отношении учащихся.
«Задержаны двое студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002-го и 2003 года рождения, причастных к пропаганде в сети Интернет терроризма, массовых убийств и суицида», — сообщили в пресс-службе ФСБ.
«В ходе обысков у студентов изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение», — добавили в ведомстве.
26 февраля сотрудники ФСБ задержали двух подростков, готовивших нападение на общеобразовательное учреждение в Саратове. Молодых людей нашли на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Силовики выяснили, что двое подростков 2005 года рождения состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств.
Позднее появилось видео допроса, на котором один из подростков признается, что они планировали убить около 40 человек. Школьники наметили нападение на май 2020 года и уже составили план действий. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела о подготовке к совершению преступления по части 1 статьи 30 УК РФ и по статье об убийстве двух и более лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса).