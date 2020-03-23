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Митрополит Иларион назвал «преступными» призывы священников не бояться коронавируса
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Митрополит Иларион назвал «преступными» призывы священников не бояться коронавируса

Владыка считает, что инфекция может передаваться через сосуды для причастия

Владыка считает, что инфекция может передаваться через сосуды для причастия Фото: © Global Look Press / Patriarch of Moscow Press Office
Фото: © Global Look Press / Patriarch of Moscow Press Office

Священники, отказывающиеся от мер профилактики заболевания коронавирусом, занимаются безответственными и преступными действиями. Об этом заявил глава отдела внешнецерковных связей Московского патриархата митрополит Иларион Алфеев во время воскресной проповеди в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке. По его словам, инфекция не может передаваться через причастие, но чаша и ложечка могут переносить вирусы.


«Если где-то какие-то люди, настоятели храмов или монахи рассылают всякие сообщения о том, что, мол, у нас все как прежде и никаких мер предосторожности не принимается, потому что мы верующие и полагаемся на Бога, то все эти заявления являются, по меньшей мере, безответственными, а если говорить на церковном языке, то они являются преступными, — приводит слова митрополита издание «Интерфакс-Религия». — Потому что они демонстрируют, во-первых, пренебрежение к воле священноначалия, а во-вторых, пренебрежение к людям».


Митрополит отметил, что хотя при причастии присутствует сам Бог, «святые тайны [причастие] преподаются верующим в сосудах, которые не защищены полностью от того, чтобы через них могло передаться какое-то заражение».


Ранее настоятели московских приходов рассказали, что на воскресной проповеди 22 марта призвали пожилых людей не посещать храмы в связи с аналогичными рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина. К желающим причаститься или собороваться священники будут приходить на дом. 


Московская патриархия РПЦ 17 марта опубликовала инструкции для настоятелей храмов и монастырей в связи с эпидемией коронавируса. Священников просят не подавать руки для целования и внимательнее относиться к своему здоровью. Также настоятельно рекомендуется следить за соблюдением правил гигиены в храмах и монастырях.


Первое усиление профилактических мер было принято в РПЦ 11 марта: священнослужители, которые несут службу в регионах с тяжелой эпидемиологической обстановкой, должны пользоваться одноразовыми стаканчиками для причастия и дезинфицировать киоты (особые шкафчики для икон).


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#причастие #алфеев #коронавирус #рпц
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