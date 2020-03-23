Глава Минздрава Украины назвал людей старше 65 лет «трупами»

Государство и бизнес должны в условиях эпидемии коронавирусной инфекции тратить деньги на поддержание людей младше 65 лет, а не «трупов». Об этом в интервью телеканалу «112» заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец. По его словам, страна испытывает дефицит экспресс-тестов и вирусологических лабораторий, и даже помощь из Китая не решает эту проблему.





«Мы же знаем статистику, сколько у нас [на Украине] людей старше 65 лет… Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас, я не шучу и не пугаю, которые у нас живы. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — сказал Емец.