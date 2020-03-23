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Глава Минздрава Украины назвал людей старше 65 лет «трупами»
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Глава Минздрава Украины назвал людей старше 65 лет «трупами»

Илья Емец считает, что в условиях эпидемии коронавируса государство и бизнес должны тратить деньги на более молодых

Государство и бизнес должны в условиях эпидемии коронавирусной инфекции тратить деньги на поддержание людей младше 65 лет, а не «трупов». Об этом в интервью телеканалу «112» заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец. По его словам, страна испытывает дефицит экспресс-тестов и вирусологических лабораторий, и даже помощь из Китая не решает эту проблему.


«Мы же знаем статистику, сколько у нас [на Украине] людей старше 65 лет… Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас, я не шучу и не пугаю, которые у нас живы. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — сказал Емец.


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Говоря о распространении коронавируса на Украине, министр посетовал на нехватку в стране экспресс-тестов и вирусологических лабораторий. По словам чиновника, решить эту проблему не удается даже с учетом помощи Китая. Емец призвал бизнес принять участие в закупке медицинского оборудования и медикаментов.


Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Согласно последним данным, на Украине лабораторно подтверждены 73 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, три из них с летальным исходом, один пациент выздоровел. В лидерах по числу заболевших Киев (29 случаев) и Черновицкая область (25). В остальных регионах страны зарегистрировано от одного до пяти инфицированных.


#здоровье #украина #коронавирус #минздрав #эпидемия
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