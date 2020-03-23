В Москве ускорили постановку диагноза «коронавирус»

Московские медики ускорили постановку диагноза новой коронавирусной инфекции COVID-19, рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по заболеванию. Теперь положительные пробы не будут направлять на подтверждение в новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».





«Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», — цитирует представителя штаба ТАСС. — Диагноз «коронавирусная инфекция» будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве».





18 марта в департаменте здравоохранения Москвы рассказали , что проведение анализа на коронавирус назначается исключительно врачом при наличии определенных показаний в порядке приоритетности по группам риска. К группе максимального риска относятся россияне с симптомами ОРВИ, которые проявились в течение 14 дней после возвращения из одной из стран где отмечено наибольшее число случаев заражения коронавирусом. Также в этой группе пациенты с пневмонией. В группе высокого риска — люди с симптомами ОРВИ старше 60 лет либо с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, рак, болезни эндокринной и сердечно-сосудистой систем).





Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 71 и по состоянию на 23 марта достигло 438, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами. Все новые случаи заражения зафиксировали в Москве, сообщили в штабе по предупреждению распространения коронавируса.





Пресс-служба правительства России сообщила, что премьер подписал постановление, по которому Минпромторгу выделят 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, из резервного фонда кабмина выделят 10 миллиардов рублей на оборудование для диагностики и лечения эпидемических заболеваний, а также на средства защиты.