Самоизолированным пожилым жителям Подмосковья выплатят по три тысячи рублей

Власти Подмосковья рекомендуют жителям региона старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в период с 26 марта по 14 апреля, заявил губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что пожилые люди получат три тысячи рублей в качестве компенсации возможных дополнительных расходов. Руководитель региона также рассказал, что дети, имеющие право на бесплатное питание в школах, смогут получить продуктовые наборы.





«Очень важно, чтобы начиная с четверга, 26 марта, до воскресенья, 14 апреля, вы оставались дома, соблюдали режим самоизоляции, — передает слова Воробьева телеканал «360» . — Понимаю, что у вас все равно могут возникнуть дополнительные расходы. Поэтому мы предусмотрели выплату 3000 рублей, половина которой будет перечислена авансом начиная с ближайшего четверга, а вторая половина — после того, как период самоизоляции завершится, 14 апреля. Конечно, при условии, что правила не будут нарушены».





Губернатор Московской области пояснил, что пожилым людям гулять и дышать свежим воздухом можно и нужно, однако не в людных местах. Воробьев также призвал полностью отказаться от общественного транспорта. Выходить из дома за продуктами и лекарствами также необязательно, поскольку их могут доставить подмосковные социальные службы вместе с волонтерами.





«А вот выходить в аптеку или в магазин стоит только в крайнем случае. Пусть лучше продукты или лекарства доставят наши социальные службы вместе с волонтерами, они постараются помочь, — добавил Воробьев. — Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться. Если они будут в безопасности, наша система здравоохранения сможет эффективно противостоять вирусу».





Руководитель региона также сообщил в своем Telegram-канале, что находящиеся на карантине школьники получат продуктовые наборы: «Дети, которые имеют право на бесплатное питание в школах и сейчас сидят дома, смогут получить продуктовые наборы. За выдачу этих наборов отвечают директора школ».





При этом главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Московской области Юрий Шалягин отметил, что период самоизоляции можно провести с пользой для здоровья: «Двух недель хватит для того, чтобы взять за правило заботу о здоровье. Прежде всего, если вы хорошо себя чувствуете, следует включить в распорядок дня физические упражнения. Это необходимо, чтобы держать организм в тонусе, улучшать кровообращение».





Шалягин также рассказал, что во время самоизоляции следует придерживаться здорового питания и отказаться от алкоголя и никотина: «Например, [надо] заменить жареную пищу на вареную или приготовленную на пару. Но главное — исключить употребление алкоголя, поскольку он отрицательно влияет на иммунитет и делает здоровье уязвимым».





Число случаев заражения COVID-19 в России за сутки выросло на 71 и по состоянию на 23 марта достигло 438, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами. Все новые случаи зафиксировали в столице. В Подмосковье зарегистрировано 35 случаев заражения.





Мишустин ранее подписал постановление, по которому Минпромторгу выделят 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, из резервного фонда кабмина выделят 10 миллиардов рублей на оборудование для диагностики и лечения эпидемических заболеваний, а также на средства защиты.