Россия временно ограничила экспорт всех видов круп

Россия ввела временные ограничения на экспорт всех видов крупяной продукции с 20 марта сроком на 10 дней. Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко назвал решение Россельхознадзора «плановым запретом». По его словам, продажи гречки в сетевых магазинах за последнее время выросли в несколько раз.





«Возможность приостановки экспорта на социально-значимые товары (к ним относят и крупы) значилась в плане первоочередных мер по обеспечению стабилизации экономики. Так что это плановый запрет. Но он касается прежде всего поставщиков, — заявил Daily Storm представитель АКОРТ (в нее входят «Ашан», X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси», «Лента», Metro Cash & Carry). — На неделе ажиотажного спроса продажи круп (в частности, гречки) подскочили в несколько раз. При этом в торговых сетях цены на крупы не увеличивали».





О временном запрете экспорта всех видов круп говорится в письме заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства: «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ».





Если экспорта гречневой крупы или гречихи из России фактически нет, то для производителей риса решение Россельхознадзора может обернуться серьезными последствиями, рассказал «Коммерсанту» исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко. Он сообщил, что Россия каждый год экспортирует от 180 до 230 тысяч тонн риса. Эти ограничения, по мнению эксперта, могут стать ударом по репутации страны как надежного экспортера риса, а также привести к потере доли компаний на зарубежных рынках. Кроме того, экспортерам грозят и убытки из-за штрафов за срыв контрактов.





Сейчас, по оценке Радченко, в Краснодарском крае около 309 тысяч тонн запасов риса и риса-сырца против примерно 253 тысяч тонн сезоном ранее: «Имеющегося риса полностью хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Заводы уже перешли на круглосуточный режим работы, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос».