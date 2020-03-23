Главный внештатный инфекционист Ставрополья, заразившаяся COVID-19, лишилась должности

Внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края и профессора СтГМУ Ирину Санникову, которая ранее скрыла свою поездку в Испанию и пренебрегла карантином, лишили должности в правительстве. Об этом сообщил источник РИА Новости в медицинских кругах региона. Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении внештатного инфекциониста, при этом фамилия фигуранта дела не называется. Сообщается, что сейчас женщина находится в больнице в реанимации, учреждение охраняется Росгвардией во избежание побегов. Ранее заболевание Санниковой коронавирусом подтвердилось.
«Ее исключили из списка главных внештатных инфекционистов, который устанавливается приказом минздрава региона», – сообщил собеседник агентства.
Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и статье 293 УК РФ (халатность) в отношении профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, которая является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения. При этом, фамилия фигурантки дела не называется.
МК.ru пообщался с Игорем Андриановым, который оказался в карантине вместе с Санниковой. По его словам, она находится в соседнем корпусе краевой инфекционной больницы в реанимации: «Вчера она признала вину, значит, как минимум в сознании и может говорить. Врачи, которые брали у нас анализы, рассказали, что с аппарата ИВЛ ее уже сняли. Общее состояние средней тяжести».
«Снаружи нас охраняет Росгвардия, вероятно, потому, что часть пациентов в истерике, ну и во избежании побегов», – рассказал Андрианов.
По его словам, в инфекционной больнице находится 11 человек, которые контактировали с Санниковой. По его словам, после того, как выяснилось, что коронавирусом заболела главный инфекционист края, в больнице поднялась паника: «Увы, и наблюдать за этим было грустно. Вся жизнь отделения сразу пошла насмарку. Пациенты упрашивали покормить завтраком, потом пришлось требовать уколы — антибиотик должен колоться строго по часам. Всем стало не до этого. Особенно нервничал младший персонал. Мы делали все, что могли в такой ситуации, подходили к ним, успокаивали».
21 марта Санникова признала вину изданию «Подъем»: «Я виновата». На вопрос о своем самочувствии Санникова ответила: «Мне плохо».
Ирина Санникова с 6 по 9 марта летала в Мадрид, когда там уже начиналась эпидемия. По возвращению она не самоизолировалась, а вышла на работу, вела занятия со студентами. 17 марта она почувствовала себя плохо и вызвала врачей. По информации МК.ру тест на коронавирус у Санниковой дал положительный результат. Краевая инфекционная больница, в которой находится Санникова и другие контактные, сейчас находится на карантине.