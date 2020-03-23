Главный внештатный инфекционист Ставрополья, заразившаяся COVID-19, лишилась должности

МК.ru пообщался с Игорем Андриановым, который оказался в карантине вместе с Санниковой. По его словам, она находится в соседнем корпусе краевой инфекционной больницы в реанимации: «Вчера она признала вину, значит, как минимум в сознании и может говорить. Врачи, которые брали у нас анализы, рассказали, что с аппарата ИВЛ ее уже сняли. Общее состояние средней тяжести».





«Снаружи нас охраняет Росгвардия, вероятно, потому, что часть пациентов в истерике, ну и во избежании побегов», – рассказал Андрианов.





По его словам, в инфекционной больнице находится 11 человек, которые контактировали с Санниковой. По его словам, после того, как выяснилось, что коронавирусом заболела главный инфекционист края, в больнице поднялась паника: «Увы, и наблюдать за этим было грустно. Вся жизнь отделения сразу пошла насмарку. Пациенты упрашивали покормить завтраком, потом пришлось требовать уколы — антибиотик должен колоться строго по часам. Всем стало не до этого. Особенно нервничал младший персонал. Мы делали все, что могли в такой ситуации, подходили к ним, успокаивали».





21 марта Санникова признала вину изданию «Подъем»: «Я виновата». На вопрос о своем самочувствии Санникова ответила: «Мне плохо».





Ирина Санникова с 6 по 9 марта летала в Мадрид, когда там уже начиналась эпидемия. По возвращению она не самоизолировалась, а вышла на работу, вела занятия со студентами. 17 марта она почувствовала себя плохо и вызвала врачей. По информации МК.ру тест на коронавирус у Санниковой дал положительный результат. Краевая инфекционная больница, в которой находится Санникова и другие контактные, сейчас находится на карантине.