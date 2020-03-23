Шесть банков готовы предоставить кредитные каникулы россиянам

В Сбербанке, Альфа-Банке, МКБ, ВТБ, АТБ и Промсвязьбанке выразили готовность помочь клиентам, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию из-за эпидемии коронавируса. В числе рассматриваемых банками мер — отсрочка платежей по кредитам и реструктуризация задолженности. Центробанк ранее рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) не назначать пени и штрафы по кредитам россиянам, заразившимся COVID-19.





«МКБ разработал ряд мер, направленных на помощь клиентам в связи с эпидемиологической ситуацией, а именно: перенос даты платежа, отмена штрафов для клиентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, — сообщили ТАСС в пресс-службе МКБ. — Также банк будет рассматривать в индивидуальном порядке обращения клиентов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации».





Аналогичные меры рассматривают и в Сбербанке. Об этом агентству рассказал зампред правления банка Олег Ганеев: «Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например, в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности». По его словам, в случае с кредитом на жилье Сбербанк может предложить заемщику «воспользоваться опцией ипотечных каникул, которая предусмотрена для заемщиков в соответствии с действующим законодательством».





В ВТБ на запрос агентства ответили, что готовы отсрочить платежи по кредитам на срок до трех месяцев клиентам, которые из-за COVID-19 «оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска»: «Это собственная инициатива банка в дополнение к программам, действующим в рамках законодательства РФ, таким, например, как ипотечные каникулы». Детали и сроки запуска инициативы в ВТБ объявят до конца марта.





В Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ) подчеркнули, что уже рассматривают в индивидуальном порядке обращения клиентов, имеющих кредит и оказавшихся в непростом финансовом положении из-за коронавируса. Руководитель розничного блока Виктор Курнаков сообщил, что в качестве мер помощи в АТБ готовят «отсрочку платежа по кредиту до полугода, отмену пеней и штрафов, пересмотр графиков платежей»: «Более того, прорабатываем возможность оформлять все это дистанционно», — добавил он.





Кроме того, в Альфа-Банке и Промсвязьбанке (срок отсрочки — два месяца) также заявили о планах «ввести кредитные каникулы для клиентов, утративших возможность погашать кредиты из-за коронавируса». При этом глава розничного блока ПСБ Сергей Малышев рекомендовал россиянам посещать отделения банка лишь при крайней необходимости и пользоваться удаленными каналами обслуживания.