Шесть банков готовы предоставить кредитные каникулы россиянам

В Сбербанке, Альфа-Банке, МКБ, ВТБ, АТБ и Промсвязьбанке выразили готовность помочь клиентам, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию из-за эпидемии коронавируса. В числе рассматриваемых банками мер — отсрочка платежей по кредитам и реструктуризация задолженности. Центробанк ранее рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) не назначать пени и штрафы по кредитам россиянам, заразившимся COVID-19.
«МКБ разработал ряд мер, направленных на помощь клиентам в связи с эпидемиологической ситуацией, а именно: перенос даты платежа, отмена штрафов для клиентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, — сообщили ТАСС в пресс-службе МКБ. — Также банк будет рассматривать в индивидуальном порядке обращения клиентов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации».
Аналогичные меры рассматривают и в Сбербанке. Об этом агентству рассказал зампред правления банка Олег Ганеев: «Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например, в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности». По его словам, в случае с кредитом на жилье Сбербанк может предложить заемщику «воспользоваться опцией ипотечных каникул, которая предусмотрена для заемщиков в соответствии с действующим законодательством».
В ВТБ на запрос агентства ответили, что готовы отсрочить платежи по кредитам на срок до трех месяцев клиентам, которые из-за COVID-19 «оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска»: «Это собственная инициатива банка в дополнение к программам, действующим в рамках законодательства РФ, таким, например, как ипотечные каникулы». Детали и сроки запуска инициативы в ВТБ объявят до конца марта.
В Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ) подчеркнули, что уже рассматривают в индивидуальном порядке обращения клиентов, имеющих кредит и оказавшихся в непростом финансовом положении из-за коронавируса. Руководитель розничного блока Виктор Курнаков сообщил, что в качестве мер помощи в АТБ готовят «отсрочку платежа по кредиту до полугода, отмену пеней и штрафов, пересмотр графиков платежей»: «Более того, прорабатываем возможность оформлять все это дистанционно», — добавил он.
Кроме того, в Альфа-Банке и Промсвязьбанке (срок отсрочки — два месяца) также заявили о планах «ввести кредитные каникулы для клиентов, утративших возможность погашать кредиты из-за коронавируса». При этом глава розничного блока ПСБ Сергей Малышев рекомендовал россиянам посещать отделения банка лишь при крайней необходимости и пользоваться удаленными каналами обслуживания.
20 марта 2020 года Центробанк рекомендовал банкам смягчать условия кредитов для россиян, заразившихся коронавирусом. Отмечалось, что данная мера направлена «на поддержание способности финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения».
Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова пояснила Daily Storm, что рекомендация ЦБ банкам — «часть реакции на коллапс финансовых рынков». По мнению эксперта, поставленные перед кредитными организациями задачи «вполне выполнимы». С особым воодушевлением предложение Центробанка должны встретить компании-заемщики, отметила Орлова.
При этом источник Daily Storm в Локо-Банке заметил, что встречаются граждане, которые сознательно берут себе «каникулы», чтобы увильнуть в будущем от погашения задолженности: «За условные три месяца, пока заемщика трогать не будут и он снова не выйдет на внушительную просрочку, — он избавляется от всех активов, с которыми мог бы работать банк. То есть продает все, что можно, и остается гол как сокол. И когда при невыполнении условий банк приходит к заемщику — брать у физлица нечего».
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку в связи с распространением коронавируса, из-за которого в России отменены массовые мероприятия. Налоговые каникулы также коснутся компаний, работающих в области искусства.
Всего в мире зарегистрировано 292 142 случая заражения и 12 784 смерти от COVID-19. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 71 и по состоянию на 23 марта достигло 438. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.