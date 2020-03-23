В Италии к нарушающим карантин пообещали присылать карабинеров с огнеметами

«Чем больше мы болеем, тем дольше это испытание будет длиться», — добавил он и призвал итальянцев соблюдать условия карантина.





Ранее Россия отправила в Италию военных медиков и оборудование для борьбы с эпидемией. Самолеты доставят восемь российских врачебных бригад, в которые входит около 100 российских военных вирусологов и эпидемиологов.





Президент России Владимир Путин 21 марта в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конти пообещал помочь в борьбе с COVID-19. Сообщалось, что российская сторона поставит итальянской республике мобильные комплексы для дезинфекции, медицинское оборудование и направит бригады специалистов.





Италия — наиболее пострадавшая от коронавируса страна Европы. По состоянию на вечер 22 марта общее число заболевших COVID-19 в республике составляло 59 183 человека (второе место в мире после Китая). Общее число жертв на Апеннинах— 5475. Выздоровели более 7000 человек.