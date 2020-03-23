В Италии к нарушающим карантин пообещали присылать карабинеров с огнеметами

Глава итальянского региона Кампания Винченцо Де Лука пообещал направлять карабинеров с огнеметами к тем, кто не хочет соблюдать карантин. Он призвал людей держаться на расстоянии друг от друга для скорейшего завершения эпидемии коронавируса.
«Ко мне обращаются желающие организовать выпускные вечера. Мы отправим карабинеров с огнеметом, если вы это сделаете. Выпускной? Сделайте его через два, три или четыре месяца. В это невозможно поверить», — заявил в своем видеообращении Де Лука.
«Чем больше мы болеем, тем дольше это испытание будет длиться», — добавил он и призвал итальянцев соблюдать условия карантина.
Ранее Россия отправила в Италию военных медиков и оборудование для борьбы с эпидемией. Самолеты доставят восемь российских врачебных бригад, в которые входит около 100 российских военных вирусологов и эпидемиологов.
Президент России Владимир Путин 21 марта в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конти пообещал помочь в борьбе с COVID-19. Сообщалось, что российская сторона поставит итальянской республике мобильные комплексы для дезинфекции, медицинское оборудование и направит бригады специалистов.
Италия — наиболее пострадавшая от коронавируса страна Европы. По состоянию на вечер 22 марта общее число заболевших COVID-19 в республике составляло 59 183 человека (второе место в мире после Китая). Общее число жертв на Апеннинах— 5475. Выздоровели более 7000 человек.