В Совфеде пригрозили уголовной ответственностью за фейки о коронавирусе

Ответственность за распространение ложной информации об эпидемии коронавируса могут ужесточить — вплоть до уголовной. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.





«В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и с учетом принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией общественная опасность распространения недостоверных сообщений под видом достоверной информации (фейков) о коронавирусе возрастает, — заявил сенатор РИА Новости. — Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности».





22 марта РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД России по Магаданской области сообщило о возбуждении в отношении владельца издания «Говорит Магадан» административного дела по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан). Местное СМИ опубликовало новость о смерти пациента от коронавируса, однако диагноз у больного не подтвердился.





Ранее сайт Генпрокуратуры сообщил о возможном привлечении к ответственности политолога Валерия Соловья, который, со ссылкой на собственные источники, рассказал о 1600 умерших и около 150 тысячах зараженных коронавирусом в России. Это заявление прозвучало в в интервью «Эхо Москвы». Интервью было удалено по требованию Роскомнадзора. В отношении политолога может быть возбуждено дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.





Кроме этого, сайт Генпрокуратуры сообщил о восьми обращениях к Роскомнадзору ограничить доступ к недостоверным сообщениям.





В конце марта суд Нижнекамска оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей за распространение ложной информации о закрытии города на карантин из-за эпидемии коронавируса, сообщил сайт республиканского МВД. Правоохранители выяснили, что женщина отправила знакомым голосовое сообщение через WhatsApp, а потом эта ложная информация распространилась по различным чатам. Также к административной ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ привлечена жительница Амурской области, которая в соцсетях распространяла недостоверную информацию о заболевших гражданах на территории региона.





Часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ предусматривает для граждан наложение штрафа от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.