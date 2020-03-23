СМИ: Правительство хочет создать единого поставщика медицинских масок для аптек

В правительстве обсуждают создание единого поставщика медицинских масок, который будет закупать и распределять их по регионам страны в аптеки и профилактории. Им может оказаться группа компаний «Дельрус», которая занимается поставками медоборудования. Об этом сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на два источника.





Интернет-издание отмечает , что «Дельрус» уже предложил аптечным сетям прямые поставки, начиная с 23 марта. Речь на текущий момент идет о защитных немедицинских масках по цене 35,07 рубля за штуку.





Однако против создания единого поставщика выступает Минфин, отмечает «Фармацевтический вестник». В Минпромторге журналистам сообщили, что по этому вопросу решение пока не принято.





Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство прорабатывает создание механизма, который позволит поставлять медицинские маски через единого интегратора.





«Сейчас, чтобы максимально быстро стабилизировать ситуацию с обеспечением аптечного сегмента этой продукцией, нам необходим четкий алгоритм», — цитирует министра ТАСС.





17 марта стало известно, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий правительству устанавливать предельную цену на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения эпидемий. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.





Спикер Госдумы заявил, что дефицит масок и антисептических гелей, который наблюдается по стране в последнее время, вызван не столько ажиотажем среди населения, сколько действиями перекупщиков, которые продают их «небольшими партиями по многократно завышенным ценам». По его словам, на рост стоимости медицинских товаров жалуются не только граждане, но и власти регионов.