Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова. В документе отмечается, что глава ведомства покинул свой пост по собственному желанию. По сведениям журналистов, Жаров перейдет на работу в холдинг «Газпром-медиа».





«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе.





17 марта РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Жаров в ближайшее время покинет свой пост и возглавит холдинг «Газпром-медиа». Эта должность освободилась в связи с уходом Дмитрия Чернышенко, который был назначен вице-премьером 21 января 2020 года. Журналисты отмечают, что Чернышенко при этом сохранил свое место в совете директоров «Газпром-медиа».





Также информация о том, что Жаров покинет Роскомнадзор, а его заменит Липов, газета РБК сообщила 12 февраля.