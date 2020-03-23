Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова. В документе отмечается, что глава ведомства покинул свой пост по собственному желанию. По сведениям журналистов, Жаров перейдет на работу в холдинг «Газпром-медиа».
«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе.
17 марта РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Жаров в ближайшее время покинет свой пост и возглавит холдинг «Газпром-медиа». Эта должность освободилась в связи с уходом Дмитрия Чернышенко, который был назначен вице-премьером 21 января 2020 года. Журналисты отмечают, что Чернышенко при этом сохранил свое место в совете директоров «Газпром-медиа».
Также информация о том, что Жаров покинет Роскомнадзор, а его заменит Липов, газета РБК сообщила 12 февраля.
23 марта «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Жаров скоро покинет свой пост, а его место займет глава управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий 51-летний Андрей Липов. С 2008 года Липов работал в Минкомсвязи, в 2012 году перешел в администрацию президента, где был назначен главой управления по применению информационных технология и развития электронной демократии.
Холдинг «Газпром-медиа» владеет телеканалами НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ», ТВ3, радиостанциями «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор FM», кинокомпанией «Централ Партнершип», ИД «7 Дней». Основную прибыль «Газпром-медиа» приносит реклама: за девять месяцев 2019 года рекламные доходы холдинга достигли 49 миллиардов рублей, общая выручка — 67,2 миллиарда рублей. Уже несколько лет телеканал ТНТ теряет зрителей: в 2019 году среднесуточная доля целевой аудитории ТНТ (зрители 14–44 лет), согласно измерениям Mediascope, снизилась почти на 0,8 пункта, до 9,26%.