Кадыров запретил свадьбы и банкеты в Чечне из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил проводить в республике массовые мероприятия, в том числе свадьбы и банкеты в кафе и ресторанах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Он также призвал людей пожилого возраста, которые находятся в группе риска, не покидать квартиры без необходимости.





Глава республики сообщил в своем Telegram-канале, что основной задачей властей и общества на сегодняшний момент является предотвращение распространения COVID-19. «Здоровье и безопасность жизни граждан для нас превыше всего», — написал он.





«В понедельник я поручил внести определенные коррективы в работу ресторанов и кафе. Во-первых, нельзя проводить массовые мероприятия, в частности свадьбы, разные банкеты и прочее. Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей», — сказал Кадыров.





Он также попросил граждан не приводить своих детей в торговые центры, а пожилых людей — не покидать свои квартиры без крайней необходимости. Также глава Чечни указал, что все рестораны будут заниматься доставкой еды на дом.





«Я ответственно заявляю, что ни одна семья в Чечне не останется без продуктов питания. Позвонив по определенным номерам, они получат все, что необходимо», — резюмировал руководитель республики.





Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку в связи с распространением коронавируса, из-за которого в России отменены массовые мероприятия. Налоговые каникулы также коснутся компаний, работающих в области искусства.





Всего в мире зарегистрировано 292 142 случая заражения и 12 784 смерти от COVID-19. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 71 и по состоянию на 23 марта достигло 438. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.