В Приморье обнаружили первые два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае выявлены два случая заражения коронавирусом, сообщили в администрации региона. По данным властей Приморья, один из заболевших вернулся из Мексики, второй — из поездки по Европе. Оба находятся в инфекционной больнице, их состояние называют удовлетворительным. Все контактировавшие с зараженными также помещены под контроль медиков.





«В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из заграничной поездки», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.





Глава управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская в свою очередь уточнила, что один из заболевших вернулся из Мексики, второй — из круиза по странам Европы. Всего они после приезда контактировали с 32 людьми.





Инфицированных поместили в инфекционную больницу во Владивостоке. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное — заболевание протекает в легкой форме. Также выявлены и помещены под медицинское наблюдение все контактировавшие с больными после приезда.





В связи с обнаружением вируса в регионе были введены меры дополнительной защиты. «С сегодняшнего дня пассажиры, прилетающие рейсами из Москвы во Владивосток, будут проходить термометрию и анкетирование о состоянии здоровья. Также пассажиры бизнес-джетов, обслуживающиеся на вылет, будут в обязательном порядке проходить термометрию при входе в VIP-зал», — отметил представитель аэропорта Владивостока.





Ранее в Совете Федерации РФ заявили, что ответственность за распространение ложной информации об эпидемии коронавируса могут ужесточить — вплоть до уголовной. Сенатор Андрей Клишас подчеркнул, что фейков о количестве больных и умерших от коронавируса в России становится все больше.





По данным на 24 марта, опубликованным South China Morning Post, число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 440 человек. Большая часть случаев заражения (262 человека) зафиксирована в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, случаи заражения обнаружены в 48 регионах.