Джонсон объявил тотальный карантин в Великобритании

«С этого вечера мне придется дать гражданам Великобритании простую инструкцию — оставайтесь дома. Критически важно предотвратить распространение вируса между людьми. <...> Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней», — сказал Джонсон в обращении к нации.





Британский премьер привел список причин, по которым можно будет выйти из дома: поход в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, медицинские нужды (оказание и получение помощи), поездки на работу (только для тех, кто не может работать удаленно) и индивидуальные занятия спортом (только в одиночестве или с живущими в том же доме членами семьи). Полиция наделена полномочиями штрафовать нарушающих карантин по другим причинам британцев и разгонять публичные собрания.





Чтобы побудить граждан реже покидать дома, власти страны также приняли решение отменить все социальные мероприятия за исключением похорон. На три недели будут закрыты магазины, библиотеки, религиозные учреждения, детские площадки и спортивные залы.





«Ни один премьер-министр не хочет вводить подобные ограничения. И я могу вас заверить, что мы будем постоянно отслеживать ситуацию. Через три недели мы узнаем, есть ли дальнейшая необходимость в этих мерах, и если сможем, то ослабим ограничения. Но сейчас других вариантов просто нет», — подчеркнул Джонсон.





По данным Министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании на 23 марта, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране превысило 6,6 тысячи человек. От болезни скончались 335 жителей страны.





Ранее глава итальянского региона Кампания Винченцо Де Лука пообещал направлять карабинеров с огнеметами к тем, кто не хочет соблюдать карантин. По его словам, любые публичные празднества и мероприятия необходимо отложить до окончания эпидемии коронавируса. Он призвал людей держаться на расстоянии друг от друга, чтобы ограничить распространение болезни.