СМИ: Финансирование нацпроектов сократится из-за коронавируса

Правительство РФ перераспределит расходы бюджета из-за эпидемии коронавируса, направив больше средств на экономику и поддержку социальной сферы, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в министерствах. В частности, освободить ресурсы под эти цели ведомства планируют за счет менее приоритетных и потерявших актуальность проектов, в том числе некоторых нацпроектов. Кроме того, средства могут взять из резервного фонда правительства.





«Странно строить высокоскоростные железнодорожные магистрали, когда не хватает больниц», — пояснил текущую позицию правительства источник издания. Второй собеседник газеты подчеркнул, что расходы на социальную сферу сокращаться не будут — на фоне эпидемии приоритетом является поддержка населения и пострадавшего бизнеса, в основном малого и среднего.





Чиновники отметили, что расходы будут пересмотрены, так как некоторые их них уже неактуальны, а некоторые проекты можно приостановить или замедлить. При этом к секвестру (общему сокращению расходов) власти прибегать не будут, о чем ранее заявлял Минфин. Предположительно, на второй план отойдут «стройки века» — крупные проекты, не связанные напрямую с развитием социальной сферы.





18 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из-за нового коронавируса и падения цен на нефть ситуация в экономике страны развивается не лучшим образом, и в 2020 году бюджет страны будет дефицитным. По его словам, для стабилизации потребуется задействовать средства из Фонда национального благосостояния. По прогнозу министра, из-за падения цен на нефть российский бюджет недополучит около трех триллионов рублей при нынешних ценах на сырье.





21 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что во II квартале 2020 года темпы роста российской экономики замедлятся, но в III квартале ситуация стабилизируется. Также в текущем году руководитель российского регулятора ожидает повышения инфляции и падения экономической активности.