В «Единой России» предложили разрешить врачам ставить диагнозы дистанционно

Сенаторы и депутаты от «Единой России» предложили разрешить врачам ставить диагнозы пациентам и назначать им лечение дистанционно, при помощи телемедицины. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже 24 марта, пишет РБК со ссылкой на авторов инициативы. По мнению составителей документа, подобные услуги востребованы не только в условиях эпидемий, но и в повседневной жизни, поскольку позволят снизить нагрузку на врачей и обеспечить доступ к ним людям в труднодоступных территориях.





«Сегодня в России закон разрешает врачу дистанционно только консультировать, собирать анамнез, но не ставить диагноз или назначать лечение. В других странах телемедицина предполагает диагностику и диагноз, как минимум предварительный. И это касается гриппа, ангины, различных инфекций, в том числе респираторных, синусовых и других», — приводит РБК мнение секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.





Сенатор Ирина Рукавишникова, также участвовавшая в разработке законопроекта, добавила, что постановка диагноза через телемедицину востребована в любых условиях. «Проведение интерактивных приемов позволит значительно снизить нагрузку на врачей, что особенно актуально для сельских территорий, где есть проблема нехватки медицинских кадров», — пояснила она. Также, по ее мнению, дистанционные осмотры позволят врачам консультировать людей, находящихся в труднодоступных местах.





Сейчас врачи имеют право дистанционно анализировать анамнез пациента и получать жалобы от них, но ставить диагноз и назначать курс лечения разрешается только после очного приема. Изменения предлагают разрешить медикам делать это на основе полученных данных, без личной встречи.





Поправки предполагается внести в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».





Ранее в Минздраве сообщили, что в России пока не требуется вводить всеобщий карантин, поскольку число инфицированных COVID-19 в России ниже того уровня, при котором возникает необходимость в подобных мерах. Представитель Минздрава Елена Малинникова подчеркнула, что предпринимаемых правительством действий по борьбе с заболеванием сейчас вполне достаточно, чтобы инфекция активно не распространялась.