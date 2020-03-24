В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае снижается с каждым днем, уже более 90% заболевших выздоровели, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Сейчас в больницах находятся 4735 человек. Из 81 171 заразившихся излечились 73 159 человек. Жертвами нового заболевания стали 3277 человек.





За прошедшие сутки в стране выявили 78 новых случаев заражения и семь жертв коронавируса. С начала пандемии в китайской провинции Хубэй зарегистрировали 67 801 случай заражения, 3160 человек скончались — смертность составила 4,66%. Без учета этой провинции по Китаю выявили 13 370 заболевших коронавирусом, из них 117 скончались — смертность составила 0,87%.





Власти Китая с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, расположенном в Хубэе и ставшим очагом распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление штаба Уханя по борьбе с коронавирусом. Город изолирован с 23 января — в нем приостановили транспортное сообщение, в город не впускают автобусы и водный транспорт, не функционирует аэропорт и железнодорожные вокзалы, гражданам запрещено покидать Ухань без особого разрешения.





Кроме того, из-за растущего числа ввозных случаев коронавирусной инфекции в Пекине с 25 марта всех прибывающих из-за границы будут отправлять на карантин и проверять на наличие вируса. В столице Китая зарегистрировали 138 ввозных случаев коронавируса, из них за последние сутки — 31.





19 марта Италия обошла Китай по числу жертв COVID-19. Тогда число жертв в Италии составило 3405 человек, в КНР — 3245. При этом количество случаев заражения в Италии было почти в два раза ниже ниже — более 41 тысячи, тогда как в Китае — 80 928 случаев.



