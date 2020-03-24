«Чихнуть хочется»: Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию

«Чихнуть хочется», — пошутил Шойгу при заборе анализов. Как сообщает телеканал «Звезда», медики измерили температуру всем участникам делегации Министерства обороны и членам экипажа. Все взятые тесты на коронавирус показали отрицательный результат.





Шойгу посетил Сирию в ходе рабочей поездки по поручению президента РФ Владимира Путина. Министр обороны РФ вел переговоры с главой государства Башаром Асадом. В его ведомстве ранее уточнили, что стороны обсуждали режим прекращения огня в идлибской зоне деэскалации и военно-техническое сотрудничество между Москвой и Дамаском.





Многие случаи заражения коронавирусом в России зафиксированы у людей, побывавших недавно за рубежом. Так, на данный момент 24 марта зафиксированы семь новых случаев заражения россиян (три человека в Башкирии, два в Приморском крае, два в Челябинской области), по данным местных властей, шестеро из инфицированных недавно вернулись из других стран.





По данным на 24 марта, опубликованным South China Morning Post, число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 445 человек. Большая часть случаев заражения (262 человека) зафиксирована в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, случаи заражения обнаружены в 50 регионах.