Экс-руководитель Роскомнадзора Жаров возглавил «Газпром-Медиа Холдинг»

Совет директоров «Газпром-Медиа Холдинга» назначил бывшего главу Роскомнадзора Александра Жарова на должность гендиректора с 24 марта сроком на три года, сообщается на сайте компании. Жаров пообещал «придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами». О том, что Александр Жаров возглавит «Газпром-Медиа Холдинг» 17 марта сообщили источники РБК и «Коммерсанта».





Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя назначение, заявил, что опыт Жарова и «его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи». «Традиционные медиа проходят этап стремительных изменений под влиянием новых технологий и усиливающейся конкуренции. Наша задача — укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях. Масштабная цифровая трансформация и использование потенциала «большого Газпрома» должны стать важнейшими факторами успеха», — также отмечается в заявлении Миллера на сайте холдинга.





Сам Жаров поблагодарил за доверие акционеров и совет директоров «Газпром-Медиа». «Готов применить все свои знания и опыт во благо компании. Внимательно слежу за деятельностью творческих команд, входящих в холдинг, и отдаю должное их высокому профессионализму», — заявил он.





Ранее Александр Жаров в течение восьми лет возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Деятельность ведомства под руководством Жарова запомнилась в том числе попытками заблокировать мессенджер Telegram из-за отказа разработчиков передать российским спецслужбам ключи шифрования переписки пользователей в соответствии с «законом Яровой». Блокировка продолжается с апреля 2018 года, но мессенджер остается доступным для пользователей.





Гендиректором «Газпром-Медиа Холдинга» с 2015 года был Дмитрий Чернышенко, 21 января 2020 года его назначили вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.





Холдинг «Газпром-медиа» владеет телеканалами НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ», ТВ3, радиостанциями «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор FM», кинокомпанией «Централ Партнершип», ИД «7 Дней». Основную прибыль «Газпром-медиа» приносит реклама: за девять месяцев 2019 года рекламные доходы холдинга достигли 49 миллиардов рублей, общая выручка — 67,2 миллиарда рублей. Уже несколько лет телеканал ТНТ теряет зрителей: в 2019 году среднесуточная доля целевой аудитории ТНТ (зрители 14–44 лет), согласно измерениям Mediascope, снизилась почти на 0,8 пункта, до 9,26%.