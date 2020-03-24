ФСБ изъяла у группы хакеров оружие, золотые слитки и миллион долларов

«Пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц, которая специализировалась на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей сети интернет и платежных систем», — сообщил Центр общественных связей ФСБ.





В ведомстве отметили, что у задержанных были найдены более миллиона долларов, три миллиона рублей, огнестрельное оружие, наркотики, золото в слитках и драгоценности. Также изъяты были поддельные документы, в том числе паспорта граждан РФ и удостоверения правоохранителей — эти бумаги злоумышленники использовали в своей преступной деятельности.





Хакеры действовали на территории Крыма, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областей, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Среди более 30 задержанных граждане РФ, Литвы и Украины. 25 из них уже предъявлены обвинения по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Также установлено, что лидеры группировки уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.





ФСБ нашла и изъяла сервера, на которых хакеры держали более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных. «Противоправная деятельность организованной группы прекращена, используемая в криминальных целях серверная инфраструктура ликвидирована», — заключили в спецслужбе.





Ранее ФСБ на Сахалине задержала двух студентов, которые планировали совершить вооруженное нападение на техникум. У молодых людей изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства и детонатор. Против студентов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).