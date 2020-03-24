Российский рынок акций вырос на 5-6% на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом ключевых биржевых индексов на фоне увеличения цен на нефть. Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:46 мск прибавил 4,04% и достиг отметки 2344,28 пункта, а индекс РТС поднялся на 5,97%, до 936,54 пункта. На этом фоне курс доллара на Мосбирже снизился до 78 рублей, а евро опустился до 85,1 рубля.





Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на Лондонской бирже ICE растет на 4,4% — до 28,22 доллара за баррель. Цена нефти WTI поднялась на 5,5%, до 24,7 доллара за баррель. В начале торгов Мосбиржи акции «Роснефти» взлетели на 10% — стоимость акций в моменте достигла 301,25 рубля за бумагу. Это случилось на фоне новостей о начале выкупа акций компании в рамках программы buyback. Однако по состоянию на 10:57 мск рост ценных бумаг замедлился до 5,91% — цена находится на отметке в 290,2 рубля.





Ведущий аналитик компании «Олма» Антон Старцев пояснил РБК, что обстановка на мировых торговых площадках улучшилась после объявления Федеральной резервной системы США о программе неограниченного выкупа облигаций на вторичном рынке, а также после появления информации о снятии тотального карантина в Ухане (КНР) с 8 апреля. Аналитик «АЛОР Брокера» Алексей Антонов рассказал изданию, что акции Сбербанка могут отыграть вчерашние более чем шестипроцентные потери. По мнению эксперта, одной из самых перспективных бумаг на среднесрочный период остаются акции Мосбиржи, в цене которых пока не учтен рост оборотов торгов последних недель.





Что касается российской валюты, как отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, «для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон». Эксперт отметил, что 25 марта российским компаниям-экспортерам предстоят крупные налоговые платежи, поэтому они будут продавать валютную выручку на открытом рынке. Можно ожидать движения американской валюты в диапазоне 78–80 рублей, предположил Зварич.





Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на брифинге заявила, что во II квартале 2020 года темпы роста российской экономики замедлятся, но в III квартале ситуация стабилизируется: «После возможного временного повышения инфляции и снижения экономической активности в 2020 году в дальнейшем произойдет улучшение экономической динамики, а инфляции вернется к цели вблизи 4% в 2021 году». Кроме того, регулятор 20 марта сохранил ключевую банковскую ставку на уровне 6%. Это решение глава ЦБ объяснила комплексной оценкой всех факторов, балансом рисков и соображениями обеспечения финансовой стабильности.





18 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть ситуация в российской экономике развивается не лучшим образом и в 2020 году бюджет страны будет дефицитным. Для стабилизации потребуется задействовать средства из Фонда национального благосостояния, отметил Силуанов. Он предположил, что из-за падения цен на нефть бюджет РФ недополучит около трех триллионов рублей при нынешних ценах на сырье.