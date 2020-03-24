Власти Москвы назвали причину смерти пациентки в Коммунарке

Умершая утром 24 марта в Коммунарке 69-летняя женщина страдала онкологией в терминальной стадии, и скончалась от этого заболевания, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. Проверка на коронавирус не выявила у пациентки заболевания. Таким образом, от COVID-19 в России умерших на данный момент нет.





«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», — подчеркнули в ведомстве.





В Депздраве отметили, что пациентка находилась в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая ранее вернулась из «эпидемиологически неблагополучной страны». Проверка на вирус у 69-летней женщины дала отрицательный результат.





Ранее некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники в больнице, что умершая утром 24 марта женщина была больна коронавирусом и потенциально скончалась от инфекции.





19 марта в Москве умерла заболевшая коронавирусом профессор Университета нефти и газа имени И.М. Губкина Валентина Зубарева. Ранее СМИ сообщили, что она скончалась от коронавируса, однако главный патологоанатом профессор Олег Зайратьянц заявил, что вскрытие показало: причина ее смерти в оторвавшемся тромбе.





По данным на 24 марта, опубликованным South China Morning Post, число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 445 человек. Большая часть случаев заражения (262 человека) зафиксирована в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, случаи заражения обнаружены в 50 регионах.