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ЦБ рекомендовал банкам отправить наличные деньги на карантин
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ЦБ рекомендовал банкам отправить наличные деньги на карантин

Кредитным организациям посоветовали почаще использовать бесконтактные формы переводов

Центробанк РФ рекомендует банкам ограничить прием и выдачу банкнот в связи с распространением коронавируса, а перед выдачей клиентам денег выдержать их в кредитной организации для гарантированной гибели вирусов. Также ЦБ советует проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов и увеличить количество бесконтактных платежей и онлайн-переводов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.


«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», — говорится в сообщении Банка России.


Предлагается регулярно дезинфицировать устройства передачи наличных денег, а также банкоматы и терминалы, расположенные в помещениях банков и по возможности за ее пределами. Наличные перед выдачей клиенту должны храниться в банке в течение срока, гарантирующего гибель вирусов.


«Банк России также рекомендует банкам при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводы и бесконтактная оплата по картам», — отмечает пресс-служба ЦБ.


По состоянию на 23 марта в России выявлены 438 заболевших коронавирусом, выздоровели 17 человек. За предыдущие сутки зафиксирован 71 заболевший.


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