В Башкирии объяснили, как голосовать на карантине

Люди, инфицированные новой коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут заполнить бюллетени в больнице, если там будет временный участок для голосования. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкирия Илона Макаренко. 24 марта в регионе выявили три случая заражения.





«Если они изъявят желание голосовать, они смогут это сделать», – цитирует выступление Макаренко на пресс-конференции для журналистов РБК. Она заверила, что при голосовании на карантине «будут соблюдены все предусмотренные санитарные меры», пишет издание.





Начальник Управления пресс-службы и информации Центризбиркома России Ольга Кузнецова подтвердила подтвердила Daily Storm, что, согласно принятому 20 марта нормативному акту о порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, участки для голосования действительно могут размещать в больницах. «В пятницу 20 марта ЦИК России принял порядок голосования и там предусмотрено в том числе создание временных участков, в том числе в больницах, санаториях и так далее. В части коронавируса я не готова комментировать», — заявила Кузнецова.





Глава ЦИК Башкирии рассказала, что в день голосования все участки обеспечат дезинфицирующими средствами и проследят, чтобы каждый обрабатывал руки антисептиком при входе и выходе из участка. «Все члены комиссий будут работать в масках, паспорт участник голосования будет предъявлять сам в развернутом виде, а не передавать как обычно члену комиссии. Комиссиям рекомендовано убрать входные шторки в кабинах для голосования, обеспечив при этом тайну волеизъявления», — сообщила она, цитата по Bashinform. Кроме того, сотрудники ЦИК будут следить, чтобы расстояние между голосующими было не менее полутора метров, ручки после каждого участника голосования будут протирать антисептиком.





Макаренко рассказала, что власти Башкирии направят около 50 миллионов рублей на проведение голосования, деньги пойдут на приобретение оборудования и канцтоваров, пишет ТАСС. Она также напомнила, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации дату голосования изменят, как ранее предупреждал президент России Владимир Путин.





Глава Башкирии Радий Хабиров 24 марта рассказал, откуда в республику завезли коронавирус. По его словам, двое зараженных были во Франции, третий постоянно работал в Москве и «где-то прихватил [заболевание], находясь в разъездах». Всех заболевших изолировали.



