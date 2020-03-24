ЦИК Абхазии подтвердил победу оппозиционера Бжании на выборах президента

На повторных выборах президента в Абхазии победил один из лидеров оппозиции Аслан Бжания. Об этом сообщил председатель ЦИК страны Тамаз Гогия. Бжания получил на голосовании в первом туре 56,5% голосов, обогнав более чем на 20% следующего претендента — министра экономики Адгура Ардзинбу. Бжания уже назвал имя премьер-министра республики — им станет экс-президент страны Александр Анкваб.





«Оглашаются окончательные итоги голосования на выборах президента Республики Абхазия, прошедших 22 марта. Считать избранным президентом Республики Абхазия Бжанию Аслана Георгиевича, набравшего 53 741 голос избирателей, что составляет 56,5% голосов избирателей», — объявил 24 марта Тамаз Гогия.





Работавший в правительстве прошлого президента Рауля Хаджимбы Адгур Ардзинба набрал 35,42% голосов избирателей, а последний кандидат — экс-глава МВД Леонид Дзапшба — 2,22%. Гогия отметил, что нарушений во время голосования замечено не было, явка избирателей составила 71,56%.





ЦИК также назвал нового вице-президента страны — им станет Бадру Гунба, который уже входил в состав правительства в 2011-2014 годах. Бжания в свою очередь заявил, что его премьер-министром будет экс-президент Абхазии Александр Анкваб, сообщает ТАСС.