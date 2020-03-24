Посольство РФ в США призвало американских правозащитников не лгать о пандемии в России

Посол РФ в США Анатолий Антонов посоветовал главе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннету Роту не распространять фейки о действиях российских властей по борьбе с коронавирусом. По словам главы дипмиссии, сейчас международному сообществу нужно объединиться в борьбе с вирусом, а не заниматься разжиганием ксенофобии.
Глава HRW ранее написал в Twitter, что в России не принимается достаточных мер для борьбы с пандемией. Правозащитник также сообщил, что власти РФ якобы ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупку богатыми русскими аппаратов искусственной вентиляции легких», которых, по мнению правозащитника, может не хватить простым гражданам.
«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией, — указывается в заявлении дипмиссии в Facebook. — Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать».
Антонов также обратил внимание политиков и общественных деятелей в США, что «сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь»: «Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное — спасение человеческих жизней».
Госсекретарь США Майк Помпео ранее обвинил Россию и другие страны в распространении фейков о COVID-19: «Мы точно видели, как она [дезинформация] исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран». По словам американского дипломата, Москва пытается дискредитировать усилия Вашингтона в борьбе с эпидемией.
Кроме того, издание The Financial Times опубликовало доклад Европейской службы внешних связей, где говорится о «кампании по дезинформации», которую запустили российские СМИ. В докладе также указывается, что Москва ставит своей целью нагнетание «сомнения, паники и страха» и стремится к «подрыву европейского общества изнутри». Авторы доклада уверены: с 22 января в Европе выявили почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе , распространяемой с фейковых аккаунтов, с которых ранее публиковались сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции.
В ответ на этот доклад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идет о голословных обвинениях, отметив, что антироссийская истерия не «идет на спад». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал доклад Европейской службы внешних связей «чушью», а глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что обвинения бездоказательны.