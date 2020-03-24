Посольство РФ в США призвало американских правозащитников не лгать о пандемии в России

Посол РФ в США Анатолий Антонов посоветовал главе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннету Роту не распространять фейки о действиях российских властей по борьбе с коронавирусом. По словам главы дипмиссии, сейчас международному сообществу нужно объединиться в борьбе с вирусом, а не заниматься разжиганием ксенофобии.





Глава HRW ранее написал в Twitter, что в России не принимается достаточных мер для борьбы с пандемией. Правозащитник также сообщил, что власти РФ якобы ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупку богатыми русскими аппаратов искусственной вентиляции легких», которых, по мнению правозащитника, может не хватить простым гражданам.





«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией, — указывается в заявлении дипмиссии в Facebook. — Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать».





Антонов также обратил внимание политиков и общественных деятелей в США, что «сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь»: «Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное — спасение человеческих жизней».





Госсекретарь США Майк Помпео ранее обвинил Россию и другие страны в распространении фейков о COVID-19: «Мы точно видели, как она [дезинформация] исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран». По словам американского дипломата, Москва пытается дискредитировать усилия Вашингтона в борьбе с эпидемией.