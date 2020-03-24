Двое туристов сбежали в Екатеринбург из сочинского карантина

Двое туристов, прибывших в Сочи после путешествия по Испании и США, не дождались завершения карантина по коронавирусу и улетели в Екатеринбург. Теперь их разыскивает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Беглецам грозит штраф за нарушение правил карантина.





«Действительно, в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило уведомление от коллег из Краснодарского края, в котором говорится о нарушении двумя гражданами режима наблюдения. Проводится комплекс мероприятий по поиску этих людей. Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области местному изданию E1.ru.





Туристы вернулись из Испании и США и находились в Сочи на самоизоляции в частном доме. Они должны были сдать тест на коронавирус, но вместо этого взяли билеты на самолет в Екатеринбург. Теперь им грозит наказание по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), которая предполагает штраф до 80 тысяч рублей.





Ранее источник РИА Новости сообщил, что внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края и профессора СтГМУ Ирину Санникову, которая ранее скрыла свою поездку в Испанию и пренебрегла карантином, лишили должности в правительстве. Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении профессора, при этом фамилия фигурантки дела не называется. Сообщается, что сейчас женщина находится в больнице в реанимации, учреждение охраняется Росгвардией во избежание побега пациентов. Ранее заражение Санниковой коронавирусом подтвердилось.





21 марта Ирина Санникова признала свою вину в интервью изданию «Подъем»: «Я виновата». На вопрос о своем самочувствии она ответила: «Мне плохо». Санникова с 6 по 9 марта была в Мадриде, где уже начиналась эпидемия. По возвращении она не самоизолировалась, а вышла на работу, вела занятия со студентами.