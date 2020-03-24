В НИИ Склифосовского рассказали о тяжелом состоянии 20 пациентов с коронавирусом

Двадцать пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 находятся в реанимации Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского в условно тяжелом состоянии, еще двух заболевших подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказал директор института Сергей Петриков. По его словам, средний возраст больных ниже, чем в Италии, — около 40 лет.





«У нас находится 20 пациентов в реанимационном отделении в условно тяжелом состоянии, большинство из них не требуют ИВЛ, два пациента находятся на ИВЛ. Это действительно тяжелые формы, которые требуют определенной терапии, искусственной вентиляции и всех других мер реанимационного обеспечения», — цитирует Петрикова РИА Новости.





Корпус, куда поступают пациенты с подозрением на коронавирус, открыли 20 марта. Он рассчитан на 80 коек с максимальным увеличением до 86 госпитальных коек и до 26 реанимационных. «На данный момент практически все койки заполнены, остаются резервы в реанимационных койках, потому что большая честь пациентов находятся либо с тяжелыми формами острых респираторных инфекций, либо с коронавирусной инфекцией», — сообщил директор НИИ Склифосовского.





Сейчас заразившихся коронавирусом размещают в отделениях Городской клинической больницы (ГКБ) №40 (Коммунарка), ГКБ №67 имени Ворохобова, Инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1, ИКБ №2, Челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, Детской городской клинической больнице (ДГКБ) имени Башляевой, а также НИИ скорой помощи имени Склифосовского.





Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 марта подписал постановление, по которому Минпромторгу выделят 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, из резервного фонда кабмина выделят 10 миллиардов рублей на оборудование для диагностики и лечения эпидемических заболеваний, а также на средства защиты.





4 февраля замминистра здравоохранения России Сергей Краевой рассказывал , что в рамках борьбы с коронавирусом было выделено около 1,2 миллиарда рублей на покупку аппаратов для насыщения крови кислородом и аппаратов для искусственной вентиляции легких. На эти деньги планировалось купить 17 аппаратов для насыщения крови кислородом и 507 высокочастотных аппаратов для искусственной вентиляции легких.





По данным российских властей за 23 марта, в РФ обнаружили 438 случаев заражения коронавирусом. Утром 24 марта стало известно о семи новых случаях заболевания в России — три человека в Башкирии, два в Приморском крае, два в Челябинской области. По сообщениям местных властей, шестеро инфицированных недавно вернулись из других стран.