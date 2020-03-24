Фитнес-клубы переходят на занятия в онлайн-формате из-за карантина

Усиление мер безопасности в Москве из-за эпидемии коронавируса коснулось не только продуктовых магазинов, но и спортивных объектов. Фитнес-клубы, бассейны и спортивные залы временно закрыты. Чтобы не потерять преданных клиентов, многие «заморозили» карты клиентов московских клубов. Некоторые предприниматели пошли дальше и запустили серию онлайн-тренировок по самым популярным направлениям на основе Smart Fitness.





Занятия проходят в дистанционном формате по различным программам: Body&Mind, Pilates Mat, Intro, Atletica и Dance Mix. Тренировки доступны как в прямом эфире, так и в записи.





«Сейчас все мы находимся в непростой обстановке и подстраиваемся под происходящее в мире. Наша сеть предлагает самый безопасный формат тренировок, которые можно проводить даже в условиях карантина. Присоединиться к нашим эфирам могут не только жители Москвы, но и других городов — записи открыты для всех желающих на нашем канале YouTube. Укрепляйте иммунитет, занимайтесь фитнесом и поднимайте себе настроение вместе с нашими тренерами. И, самое главное, берегите себя и своих близких!» — рассказала Daily Storm директор по фитнесу сети X-Fit в России Ирина Троска.





Помимо онлайн-платформы клуб предлагает клиентам другие форматы, в том числе персональные тренировки с помощью видеосвязи и outdoor-программы.





Закрытие фитнес-клубов пока касается только Москвы. В Санкт-Петербурге многие спортивные объекты продолжают работу. Владелец сети Fitness House Алексей Фурсов в разговоре с журналистами «Коммерсанта» сообщил, что не получал от чиновников официальной информации о закрытии фитнес-центров. «Все будет зависеть от мер и ограничений, которые будут введены правительством», — предположил он.





Исполнительный директор Alex Fitness Артем Курзов рассказал «Коммерсанту», что в сети не получали никаких уведомлений от государственных органов. «По Петербургу наша посещаемость сократилась на 40%, а продажи абонементов упали на 30–40%, — отметил он. — Пока мы работаем в том же режиме, что и до эпидемии, и не сокращаем количество смен».





Напомним, с 21 марта в столице временно закрываются фитнес-клубы, бассейны, аквапарки и другие спортивные учреждения. Такое постановление выпустило Управление Роспотребнадзора по Москве для профилактики распространения коронавирусной инфекции в городе. Меры распространяются как на государственные организации, так и на частные. Запрет действует до особого распоряжения. Игнорирование запрета может повлечь за собой ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.