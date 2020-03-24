Президент «Зенита» посоветовал критикам «расиста» Дзюбы пересмотреть мультфильм «Обезьянки»

«Вы сперва разберите форму и содержание [поста]. Не надо приписывать Дзюбе те взгляды [расистские], которых у него нет. Разберите, кто там [на коллаже] изображен. Кстати, советую мультик посмотреть, прежде чем оголтело начинать нападать на человека! — сказал Daily Storm Медведев. — Я, конечно, понимаю, что в тяжелые времена чувство юмора у людей теряется, но не до такой степени. <...> Я ничего [крамольного] в этом [посте Дзюбы] не увидел, как и все нормальные люди».





Офицер РФС по борьбе с дискриминацией, экс-футболист сборной России Алексей Смертин признался ТАСС, что после изучения публикации Дзюбы в ней не обнаружили чего-то оскорбительного: «Мы изучили пост Дзюбы в его Instagram, он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей. Во-вторых, Артем сравнивает игроков «Зенита» с одним из самых известных советских мультфильмов про семью».





Представитель Российского футбольного союза при этом отметил, что Дзюбе при публикации материалов в соцсетях все равно нужно «помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными». Такого же мнения придерживаются и в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE), представители которой сообщили порталу Sport 24, что такие посты игрока «Зенита» могут подтолкнуть людей на разные неподобающие действия и суждения в контексте расизма.





«Изображения в посте представляют игроков разных национальностей, включая самого Дзюбу, и относятся к культовому советскому мультфильму. Всегда нужно быть осторожными в плане сравнений с обезьянами, так как в футбольном контексте подобные сравнения несут определенную нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями», — пояснили в FARE.





23 марта нападающий «Зенита» Артем Дзюба в Instagram-сторис опубликовал коллаж. На фото игрок стоит вместе с Ярославом Ракицким, Малкомом, Вильмаром Барриосом и Дугласом Сантосом. Рядом на другой картинке изображены герои известного советского мультфильма «Обезьянки». «Это браво. Ракицкий похож больше всех», — написал Дзюба, назвавший также Малкома, Барриоса и Сантоса своими детьми.