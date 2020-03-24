Президент «Зенита» посоветовал критикам «расиста» Дзюбы пересмотреть мультфильм «Обезьянки»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» опубликовал в Instagram коллаж. На картинке игроки клуба сравниваются с персонажами советского мультфильма «Обезьянки». Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что не видит в шутливом посте Дзюбы ничего общего с проявлением расизма. Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин также отметил, что коллаж Дзюбы не несет в себе дискриминационного характера. При этом в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) посоветовали нападающему «быть осторожным в плане сравнений с обезьянами».
«Вы сперва разберите форму и содержание [поста]. Не надо приписывать Дзюбе те взгляды [расистские], которых у него нет. Разберите, кто там [на коллаже] изображен. Кстати, советую мультик посмотреть, прежде чем оголтело начинать нападать на человека! — сказал Daily Storm Медведев. — Я, конечно, понимаю, что в тяжелые времена чувство юмора у людей теряется, но не до такой степени. <...> Я ничего [крамольного] в этом [посте Дзюбы] не увидел, как и все нормальные люди».
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией, экс-футболист сборной России Алексей Смертин признался ТАСС, что после изучения публикации Дзюбы в ней не обнаружили чего-то оскорбительного: «Мы изучили пост Дзюбы в его Instagram, он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей. Во-вторых, Артем сравнивает игроков «Зенита» с одним из самых известных советских мультфильмов про семью».
Представитель Российского футбольного союза при этом отметил, что Дзюбе при публикации материалов в соцсетях все равно нужно «помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными». Такого же мнения придерживаются и в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE), представители которой сообщили порталу Sport 24, что такие посты игрока «Зенита» могут подтолкнуть людей на разные неподобающие действия и суждения в контексте расизма.
«Изображения в посте представляют игроков разных национальностей, включая самого Дзюбу, и относятся к культовому советскому мультфильму. Всегда нужно быть осторожными в плане сравнений с обезьянами, так как в футбольном контексте подобные сравнения несут определенную нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями», — пояснили в FARE.
23 марта нападающий «Зенита» Артем Дзюба в Instagram-сторис опубликовал коллаж. На фото игрок стоит вместе с Ярославом Ракицким, Малкомом, Вильмаром Барриосом и Дугласом Сантосом. Рядом на другой картинке изображены герои известного советского мультфильма «Обезьянки». «Это браво. Ракицкий похож больше всех», — написал Дзюба, назвавший также Малкома, Барриоса и Сантоса своими детьми.
Дзюба уже ранее оказывался в эпицентре скандала, в котором были замешаны футбольные фанаты. 17 ноября в Сан-Марино во время отборочного матча на Евро-2020 болельщики, судя по всему, имеющие отношение к московскому «Спартаку», начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес нападающего «Зенита». После матча за Дзюбу вступились официальные лица, включая главного тренера сборной России Станислава Черчесова, генерального секретаря РФС Александра Алаева и особенно гендиректора «Зенита» Александра Медведева, заявившего буквально следующее: «Эти люди не имеют права быть на наших стадионах».
1 декабря в Петербурге перед матчем «Зенита» и «Спартака» задержали 86 футбольных фанатов — 81 болельщика «Спартака» и пятерых зенитовцев. На них составили протоколы за мелкое хулиганство и употребление алкоголя в общественных местах. Сами фанаты красно-белых сообщали о сотнях задержанных соратников. Во время матча фанаты красно-белых всячески оскорбляли игрока, а также вывесили баннер «Дзюба ПНХ». Форвард после финального свистка отмалчиваться не стал, назвав своих недоброжелателей фашистами: «Одни лают и хрюкают, другие забивают. Это я сказал тем, кто сектанты, которые фашисты, а остальные — нормальные болельщики».
Дзюба — лучший бомбардир текущего чемпионата России. В активе 31-летнего игрока 13 голов в 21 матче. Дзюба является капитаном сборной России, в составе которой провел 42 поединка и отметился 24 забитыми мячами. Он был участником домашнего чемпионата мира 2018 года, где сборная России дошла до четвертьфинала.