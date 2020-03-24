Власти Италии допустили, что в стране 630 тысяч зараженных COVID-19

В Италии может оказаться в 10 раз больше зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, чем официально зарегистрировано, допустил глава Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли. По его мнению, даже если количество обнаруженных случаев близко к реальности, то уже через несколько дней Италия обгонит Китай по числу инфицированных граждан. Чиновник также отметил, что ближайшие дни покажут, возымели ли эффект антивирусные меры итальянских властей.





«Вполне допустимо, и я могу в это поверить, что у нас 10 незарегистрированных случаев заболевания на каждый известный», — сказал Боррелли в интервью изданию La Repubblica. Таким образом, общее число больных может достигать 630 тысяч — по последним данным, в Италии более 63 тысяч зараженных.





По мнению Боррелли, в ближайшие дни станет ясно, помогают ли ограничения, введенные властями Италии, — с утверждения карантинов прошел предполагаемый инкубационный период болезни в 14-15 дней. Если меры окажутся недостаточно эффективными, то через неделю Италия обгонит Китай по числу больных, уверен чиновник. В КНР порядка 81 тысячи зараженных, из них умерли 3270 человек.





Италия — наиболее пострадавшая от коронавируса страна Европы. По состоянию на 24 марта общее число зараженных COVID-19 в республике составляет 63927 человек (второе место в мире после Китая). За истекшие сутки в стране умер 601 инфицированный. Общее число жертв превысило шесть тысяч человек. Выздоровели более семи тысяч.





Ранее Россия отправила в Италию военных медиков и оборудование для борьбы с эпидемией. Самолеты доставят восемь российских врачебных бригад, в них около 100 российских военных вирусологов и эпидемиологов.