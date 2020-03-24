Число случаев заражения коронавирусом в России возросло с 438 до 495

За последние сутки в России увечилось с 438 до 495 число случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом из 57 заболевших 28 человек являются жителями Москвы, остальные представляют еще 13 регионов РФ. Все пациенты, у которых сейчас обнаружили COVID-19, посещали страны, где обстановка по этой инфекции неблагополучна, заявили в оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса. Также мэр столицы Сергей Собянин заявил, что около 500 человек в Москве находятся под подозрением на наличие COVID-19.





«У нас около 500 [человек с подозрением на наличие вируса], часть случаев — неподтвержденные. Может быть, до 80-90% подтвердятся. То есть, 400-500 [случаев], динамика высокая, это уже серьезная история, — цитирует ТАСС Собянина, который обсуждал вопросы здравоохранения на совещании у президента России Владимира Путина.





Мэр Москвы добавил, что «достаточно много людей находятся у себя дома, они не тестировались, просто приехали из-за рубежа»: «Реально тех, кто болен, их значительно больше. Поэтому, чувствуя динамику, мы начали разворачивать другие меры и другие объемы тестирования».





Уточняется, что число выздоровевших пациентов с COVID-19 в России достигло 22, за сутки из больниц выписали еще пять пациентов. На лечение каждого заразившегося в столице выделят до 200 тысяч рублей, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, лечение пациентов с COVID-19 ведется за счет средств городского фонда ОМС.





«Стоимость законченного случая лечения новой коронавирусной инфекции составит до 200 тысяч рублей для взрослого населения и для детей и до 205,2 тысячи рублей для детей при условии их пребывания в больнице совместно с одним из родителей или другим законным представителем», — сказала Ракова.





Ранее во Всемирной организации здравоохранения похвалили работу России по борьбе с коронавирусом. Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович подчеркнула, что российская сторона не только соблюдает все рекомендации ВОЗ, но и ужесточила требования к массовым мероприятиям, чтобы предотвратить распространение заболевания.





ВОЗ в марте объявила начавшуюся в конце прошлого года в Китае вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, более 14 тысяч человек умерли. По состоянию на 24 марта, число зараженных COVID-19 в России достигло 495 человек. Большая часть случаев заражения (290 человек) зафиксирована в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.