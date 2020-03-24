«На вертолетике слетаем»: Собянин пригласил Путина осмотреть новую больницу в Коммунарке

Путин в подмосковном Ново-Огареве провел совещание по вопросам здравоохранения, в нем помимо Собянина участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Во время беседы с главой государства была затронута тема строительства новой инфекционной больницы в Новой Москве. «Давайте поедем посмотрим, как это реально», — предложил Путин. В ответ Собянин заявил, что приглашает президента осмотреть комплекс: «Когда мы достроим вот эту больничку, на вертолетике слетаем». Градоначальник отметил, что половина коек в новом лечебном учреждении являются реанимационными: 260 из 500.





«Через три недели, скорее всего, мы ее уже введем. Это огромная больница. Реально огромная. Вот мы были в Морозовской больнице, она по объему больше, — рассказал Собянин. — Насыщение оборудованием огромное. Просто сейчас «сараи» строить бессмысленно. Надо строить такие сооружения, которые бы давали возможность с тяжелыми больными работать».





24 марта заместитель столичного мэра Андрей Бочкарев сообщил журналистам, что число строителей, задействованных на возведении этой больницы, планируется увеличить до шести тысяч человек: «Ударными темпами ведем работу, до шести тысяч человек будет здесь в пике находиться, сейчас — 5,2 тысячи человек, 890 единиц техники». По словам Бочкарева, еще 10 марта на месте будущего медцентра «было ровное поле», но после поручения Собянина «на 45 гектарах развернута работа, которая ведется день и ночь».





Ожидается, что в новой инфекционной больнице будут приемный блок, лаборатория, взрослое и детское отделения, операционные и родильное отделение. Для инфекционного центра уже закуплено современное медицинское оборудование.