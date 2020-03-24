COVID-19 слабеет: врач объяснил, как мутирует вирус при передаче

Китайские ученые из университета Уханя в начале марта сообщили , что симптомы новой коронавирусной инфекции COVID-19 изменяются и новый тип заболевания постепенно может трансформироваться в вирус, похожий на грипп. Врач-эксперт Тимур Пестерев объяснил, как коронавирус может мутировать и слабеть при передаче от одного человека к другому. Иммунная система убивает более сильные частицы вируса, а другому человеку передаются уже более слабые формы вируса, сообщил он.





«Если говорить по-простому, то когда человек заражается вирусом, с ним начинает бороться иммунная система. Она наиболее агрессивные вирусные частицы поглощает, старается убить, остаются более слабые, — пояснил Daily Storm Пестерев. — На этот процесс уходит какое-то время и ближе к концу заболевания может случиться такая мутация, что размножится в итоге его более слабая мутировавшая часть и человек может ее передать». Такая схема действует почти с каждым вирусом, за исключением некоторых наиболее опасных, добавил он.





Все вирусы мутируют, это непрерывный процесс, причем они меняются гораздо быстрее, чем другие живые существа, рассказал эксперт. «Вирус может получить как мутацию, которая увеличит смертоносность, так и ту, которая смертоносность уменьшит. Это зависит от популяции очень сильно», — сообщил эксперт.





Чем быстрее мутирует вирус, тем сложнее подобрать к нему вакцину. «Вирусы комбинируются друг с другом, есть горизонтальный перенос генов внутри клетки. Из-за этого вакцину сложнее разработать против вируса, чем против бактерий», — объяснил он.





Главная сложность для ученых — это неизученность коронавируса — он новый и появился только в конце 2019 года. С этого времени исследователи провели уже большие наработки в создании вакцин, подчеркнул Пестерев. Эксперт полагает, что она будет разработана к концу 2020 года. «Есть понятие временного фактора, который работает не в пользу людей, потому что вакцины нет, а вирус гуляет. Скорее всего, к маю все затихнет, летом этого не будет. А осенью опять [распространится вирус], но более слабый, а там уже и вакцина будет», — предположил он.





Ранее врачи посоветовали людям от 65 лет и старше, которые входят в наиболее уязвимую для возможного заражения коронавирусом группу, выполнять умеренные физические нагрузки, обеспечить себе здоровый сон и рациональное питание. В рационе пожилого человека обязательно должны быть фрукты и овощи, а также кисломолочные продукты. При этом сладкое, мучное, а также спиртное и никотин пенсионерам не рекомендуются, а страдающим хроническими заболеваниями вовсе запрещены.





По данным российских властей на 24 марта, число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 495 человек. Большую часть случаев заражения (290 человек) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.