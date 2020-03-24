В Минздраве РФ предложили лечить больных COVID-19 парацетамолом и ибупрофеном

Для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом, можно применять ибупрофен и парацетамол, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. Она согласилась с позицией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о пригодности этих препаратов для борьбы с COVID-19. При этом медик подчеркнула, что пациенты должны следовать курсу, назначенному врачом.





«Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны с Всемирной организацией здравоохранения. Самое главное для пациентов — строгое следования рекомендациям врача», — приводит Минздрав слова Малинниковой.





Инфекционист подчеркнула, что только врач может принимать решение, какой препарат необходим конкретному пациенту и какую избрать тактику лечения.





В сообщении ведомства отмечается, что ВОЗ отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении больных COVID-19. «ВОЗ консультируется с врачами, лечащими пациентов с COVID-19, и не получает информации о каких-либо негативных эффектах ибупрофена, помимо обычных известных побочных эффектов, которые ограничивают его использование для определенных групп населения», — привели сообщение ВОЗ в Минздраве.





Ранее в ВОЗ похвалили работу России по борьбе с коронавирусом. Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович подчеркнула, что российская сторона не только соблюдает все рекомендации ВОЗ, но и ужесточила требования к массовым мероприятиям, чтобы предотвратить распространение заболевания.





По данным российских властей на 24 марта, число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 495 человек. Большая часть случаев заражения (290 человек) зафиксирована в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.