В РПЦ допустили закрытие храмов в связи с эпидемией коронавируса

Глава Отдела внешнецерковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев допустил закрытие храмов, если эпидемиологическая ситуация потребует «экстраординарных мер». Церковь рассматривает возможность ограничения количества прихожан в храме. Также митрополит Иларион допустил празднование Пасхи без Благодатного огня, который традиционно привозится из Иерусалима.





«Таких договоренностей [с властями о том, что храмы не закроют] нет и, думаю, в нынешней ситуации быть не может. Но Церковь не будет вступать в конфликт с властью, если потребуются экстраординарные меры для предотвращения эпидемии. Церковь не меньше, чем власти, заботится о здоровье и благополучии людей. Если будут предлагаться какие-то радикальные меры, Церковь вступит в диалог с властью, но не в конфликт», – заявил в интервью РИА Новости митрополит.





Также митрополит указал на возможность ограничения количества прихожан в храмах в случае разрастания эпидемии: «Если ситуация будет развиваться в худшую сторону, могут быть введены дополнительные ограничения, в том числе касающиеся количества молящихся в храме». При этом, Алфеев отметил, что на данный момент не закрыты метро и торговые центры, в которых скапливается больше пятидесяти человек.





Митрополит отметил, что пока не знает, как Церковь будет праздновать Пасху, которая в этом году состоится 19 апреля: «Все будет зависеть от развития ситуации в каждом конкретном регионе». Алфеев отметил, что стоит быть готовым к тому, что в этом году Благодатного огня в российских храмах не будет.





«Русская церковь на протяжении тысячи лет совершала пасхальные богослужения без Благодатного огня, и они от этого не были менее торжественными, радостными или благодатными. Насколько мне известно, Фонд Андрея Первозванного твердо намерен привезти огонь, даже если придется не выходить из самолета по прибытии в Израиль», – отметил Алфеев.





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