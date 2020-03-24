В МВД заявили, что депортируют 500 иностранцев из-за коронавируса

МВД РФ обсуждает варианты депортации иностранцев, которые находятся в России в спецучреждениях. Речь идет о тех странах, с которыми ограничено транспортное сообщение в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). В ведомстве указали, что депортировать должны около 500 человек, большинство из которых являются гражданами стран СНГ.





«МВД России во взаимодействии с дипломатическими и консульскими учреждениями иностранных государств прорабатывается вопрос о возможных вариантах возвращения лиц, содержащихся в специальных учреждениях, в страны гражданской принадлежности», — сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.





О каких конкретно спецучреждениях идет речь, не уточняется. В российском ведомстве рассказали, что на текущий момент в таких учреждениях находятся около 500 человек, которых должны депортировать. Большинство из них — уроженцы стран СНГ.





Россия ранее ограничила из-за угрозы распространения COVID-19 транспортное сообщение почти со всеми государствами, включая Великобританию, США и страны Евросоюза. На текущий момент выполняются рейсы из Москвы только в столицы других государств.





Ранее в ВОЗ похвалили работу России по борьбе с коронавирусом. Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович подчеркнула, что российская сторона не только соблюдает все рекомендации ВОЗ, но и ужесточила требования к массовым мероприятиям, чтобы предотвратить распространение заболевания.





По данным российских властей на 24 марта, число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 495 человек. Большая часть случаев заражения (290 человек) зафиксирована в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.