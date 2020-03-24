Володин предложил за нарушение карантина ввести наказание до семи лет тюрьмы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступили за ужесточение уголовного наказания за нарушение карантина по коронавирусу. За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее смерть двух и более лиц, парламентарии предложили лишать свободы на срок до семи лет.





За нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление, Володин и Крашенинников предложили ввести штраф от 500 тысяч рублей до миллиона рублей или в размере зарплаты в период от трех до пяти лет, либо запрет занимать определенные должности от года до трех лет, либо ограничение свободы до трех лет.





«За нарушение правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до двух миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от четырех до пяти лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от трех до пяти лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет», — сообщила в своем Telegram-канале советник спикера Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова.





25 марта в 12:00 по мск пройдет дополнительное заседание Совета Госдумы по теме ужесточения наказания за нарушение карантина. Если поправки рассмотрят, их обсудят на пленарном заседании нижней палаты парламента 31 марта.





23 марта председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил , что ответственность за распространение фейков о коронавирусе могут ужесточить вплоть до уголовной. «В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и с учетом принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией общественная опасность распространения недостоверных сообщений под видом достоверной информации (фейков) о коронавирусе возрастает», — пояснил он.





20 марта Генпрокуратура сообщила о возможном привлечении к ответственности политолога Валерия Соловья, который, ссылаясь на собственные источники, рассказал о 1600 умерших и около 150 тысячах зараженных коронавирусом в России. Это заявление прозвучало в интервью радио «Эхо Москвы», позднее его удалили по требованию Роскомнадзора.





24 марта стало известно , что двое туристов, прибывших в Сочи после путешествия по Испании и США, не дождались завершения карантина по коронавирусу и улетели в Екатеринбург. Теперь их разыскивает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Беглецам грозит штраф за нарушение правил карантина.





По данным российских властей на 24 марта, число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 495 человек. Большую часть случаев заражения (290) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.