Греф и Евтушенков избежали заражения коронавирусом в самолете с больным

Глава Сбербанка Герман Греф и основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков могли заразиться коронавирусом, но им повезло. В марте они прилетели в Россию одним рейсом с миллиардером Григорием Березкиным и его зятем Петром Тюшкевичем. Вскоре у Тюшкевича выявили COVID-19. Греф заблаговременно ушел на двухнедельный карантин, а в Telegram-каналах стала распространяться информация, что коронавирусом заразился Евтушенков. Бизнесмен опроверг эти слухи, а 23 марта на работу вышел Герман Греф.





«То, что я летел на самолете — это правда. И это было так давно, что я уже забыл об этом», — сказал Daily Storm Евтушенков.





Григорий Березкин сказал Daily Storm, что из-за распространения коронавирусной инфекции он начал проводить совещания со своими сотрудниками удаленно. Кроме того, некоторые Telegram-каналы написали, что теща Березкина отправлена на «элитный карантин» из-за заболевания зятя миллиардера.





Одновременно появилась информация о том, что Владимир Евтушенков приобрел в свою резиденцию аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а принадлежащая АФК «Система» фирма «Система-Биотех» разработала экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который позволяет получить результат с точностью 90-95% за два часа. Евтушенков пояснил Daily Storm, что эти сообщения никак не связаны с историей вокруг Тюшкевича, Грефа и с тем, что он мог заразиться новым коронавирусом.





«Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой». Нельзя доходить до фанатизма, даже в этом, а то все [журналисты] смешали. Никакого отношения ни разработка экспресс-теста, ни остальное, не имеет к правде», — заявил основатель АФК «Система». До этого Евтушенков сказал журналистам, что чувствует себя хорошо.





Герман Греф тем временем вышел на работу 23 марта, спустя две недели карантина. О том, что глава Сбербанка самоизолировался, в банке сообщили 16 марта. Пресс-служба отметила, что Греф вернулся из командировки, во время которой посетил несколько стран.





Петр Тюшкевич, зять Григория Березкина, продолжает лечение от коронавируса, который подтвердился у него после поездки во Францию. 21 марта он написал в Instagram, что на следующий день после возвращения в Россию у него стало першить в горле, стало сухо во рту, а температура подскочила до 39 градусов.