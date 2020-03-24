Япония и МОК перенесли летнюю Олимпиаду на 2021 год

На сайте МОК также отмечается , что глава комитета и японский премьер-министр выражают озабоченность в связи с пандемией COVID-19.





Ранее Токио и руководство Олимпийского комитета сообщали, что игры пройдут в назначенные сроки: с 24 июля по 9 августа. Однако 23 марта стало известно, что рассматривается вопрос о переносе Олимпиады, а окончательное решение будет принято в ближайшее время. Кроме того, перенос соревнований также затронет и Паралимпийские игры.





От участия в летних Олимпийских играх в Токио ранее отказались сборные Канады и Австралии. Россия призвала дождаться окончательного решения руководства МОК.





23 марта Абэ во время выступления в парламенте Японии заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 не позволяет провести летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. По его словам, он обсудит вопрос изменения даты проведения соревнований с Томасом Бахом.





﻿Ранее МОК распространил письмо главы организации Томаса Баха, о том, что решение о возможности проведения летних Олимпийских игр 2020 в Токио будет принято в течение четырех недель с учетом ситуации с распространением коронавируса. В письме Бах также отметил, что отмена Игр не решит ни одной проблемы, поэтому в повестку дня не входит.