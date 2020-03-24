Япония и МОК перенесли летнюю Олимпиаду на 2021 год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) договорились перенести на 2021 год летние Олимпийские игры в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Название Олимпиады останется прежним — «Токио-2020».
«Президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021, чтобы обеспечить здоровье спортсменов, всех участников Игр и международного сообщества», — указано в совместном сообщении Томаса Баха, руководителя МОК, и Синдзо Абэ.
На сайте МОК также отмечается, что глава комитета и японский премьер-министр выражают озабоченность в связи с пандемией COVID-19.
Ранее Токио и руководство Олимпийского комитета сообщали, что игры пройдут в назначенные сроки: с 24 июля по 9 августа. Однако 23 марта стало известно, что рассматривается вопрос о переносе Олимпиады, а окончательное решение будет принято в ближайшее время. Кроме того, перенос соревнований также затронет и Паралимпийские игры.
От участия в летних Олимпийских играх в Токио ранее отказались сборные Канады и Австралии. Россия призвала дождаться окончательного решения руководства МОК.
23 марта Абэ во время выступления в парламенте Японии заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 не позволяет провести летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. По его словам, он обсудит вопрос изменения даты проведения соревнований с Томасом Бахом.
Ранее МОК распространил письмо главы организации Томаса Баха, о том, что решение о возможности проведения летних Олимпийских игр 2020 в Токио будет принято в течение четырех недель с учетом ситуации с распространением коронавируса. В письме Бах также отметил, что отмена Игр не решит ни одной проблемы, поэтому в повестку дня не входит.