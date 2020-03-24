Путин примерил костюм бактериологической защиты в Коммунарке

«Космос. За мир не буду говорить, но я учился и обменивался в Европе. Она, конечно, на порядок лучше», — приводит РИА Новости слова Проценко в ответ на вопрос Путина, нравится ли ему больница.





Вместе с президентом больницу посетили его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Песков сказал, что решение посетить клинику в Коммунарке Путин принял спонтанно, «без подготовки и без каких-либо мер безопасности».