Путин примерил костюм бактериологической защиты в Коммунарке

Президент России во время визита в инфекционную больницу в Коммунарке, в которую госпитализируют всех заразившихся COVID-19, примерил костюм бактериологической защиты. Также глава государства поблагодарил руководителя учреждения за организацию работы и отметил слаженные действия сотрудников. Главврач больницы Денис Проценко, отвечая на вопрос президента, назвал учреждение «космосом».
«Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах. — Оценил Путин работу врачей в больнице, сообщает РИА Новости. — Не хочется употреблять вот этих вот военных выражений, но действительно все работают у вас, как часики, как хороший механизм слаженный. Чувствуется, что люди знают, чего делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства. Просто видно со стороны, как это все налажено».
«Космос. За мир не буду говорить, но я учился и обменивался в Европе. Она, конечно, на порядок лучше», — приводит РИА Новости слова Проценко в ответ на вопрос Путина, нравится ли ему больница.
Вместе с президентом больницу посетили его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Песков сказал, что решение посетить клинику в Коммунарке Путин принял спонтанно, «без подготовки и без каких-либо мер безопасности».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента России Владимира Путина осмотреть с вертолета больницу для пациентов с коронавирусом в Голохвастово, как только она будет построена. По словам столичного градоначальника, работы выполнены на 40%. По прогнозу Собянина, медучреждение, расположенное вблизи деревни Голохвастово, введут в строй ориентировочно через три недели. Пока его строительство не завершено, пациентов с подозрением на коронавирус привозят в больницу в Коммунарке.
По состоянию на 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, из них 290 — в Москве. 22 пациента выздоровели. Смертей от коронавируса в России не зафиксировано.