«С ним все хорошо»: Винокур успокоил волнующихся о Лещенко, попавшем в больницу в Коммунарке

Советский и российский исполнитель Лев Лещенко и его супруга доставлены в медцентр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Об этом рассказал концертный директор артиста Олег Дмитриев, отметивший, что Лещенко лег на обследование по совету друзей-врачей. При этом «МК» сообщает, что певец попал в больницу с подозрением на коронавирус. Друг Льва Лещенко сатирик Владимир Винокур призвал не верить страшным слухам, заверив, что с артистом «все хорошо».





«Вот эту ***** [чушь] будешь говорить про Льва Валерьяновича? Да меня ******* [достали]. Я уже с 20-м человеком разговариваю за 20 минут, — сказал Daily Storm Винокур. — Да ну, перестань ты! Все [c Лещенко] хорошо».





Концертный директор Лещенко Олег Дмитриев также рассказал Агентству городских новостей «Москва», что певец, почувствовав недомогание, самостоятельно приехал в больницу в компании жены Ирины. Дмитриев подчеркнул, что в госпитализации Лещенко «трагедии государственного масштаба нет».





«Его не положили, а он сам туда приехал вместе с женой по рекомендации друзей. Он поехал сам и попросился на обследование. Да, подозрение есть на воспаление легких, анализы будут готовы через три дня. Никакой сенсации», — добавил Дмитриев.