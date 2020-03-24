«С ним все хорошо»: Винокур успокоил волнующихся о Лещенко, попавшем в больницу в Коммунарке

Советский и российский исполнитель Лев Лещенко и его супруга доставлены в медцентр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Об этом рассказал концертный директор артиста Олег Дмитриев, отметивший, что Лещенко лег на обследование по совету друзей-врачей. При этом «МК» сообщает, что певец попал в больницу с подозрением на коронавирус. Друг Льва Лещенко сатирик Владимир Винокур призвал не верить страшным слухам, заверив, что с артистом «все хорошо».
«Вот эту ***** [чушь] будешь говорить про Льва Валерьяновича? Да меня ******* [достали]. Я уже с 20-м человеком разговариваю за 20 минут, — сказал Daily Storm Винокур. — Да ну, перестань ты! Все [c Лещенко] хорошо».
Концертный директор Лещенко Олег Дмитриев также рассказал Агентству городских новостей «Москва», что певец, почувствовав недомогание, самостоятельно приехал в больницу в компании жены Ирины. Дмитриев подчеркнул, что в госпитализации Лещенко «трагедии государственного масштаба нет».
«Его не положили, а он сам туда приехал вместе с женой по рекомендации друзей. Он поехал сам и попросился на обследование. Да, подозрение есть на воспаление легких, анализы будут готовы через три дня. Никакой сенсации», — добавил Дмитриев.
22 марта певец Пласидо Доминго сообщил в соцсетях, что у него нашли коронавирусную инфекцию COVID-19. Испанский тенор признался, что несколько дней испытывал симптомы лихорадки и кашля. После этого Доминго решил сдать тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.
Оперный исполнитель призвал всех оставаться дома и следовать указаниям правительства, чтобы «оставаться в безопасности и защищать не только себя, но и все человеческое общество»: «Вместе мы можем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, чтобы как можно скорее вернуться к нашей обычной повседневной жизни».
ВОЗ в марте объявила начавшуюся в конце прошлого года в КНР вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным организации, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, более 14 тысяч человек умерли. Число зараженных COVID-19 в России, по состоянию на 24 марта, достигло 495 человек. Большая часть случаев заражения (290 человек) зафиксирована в Москве. Власти всех 85 российских регионов 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.