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«С ним все хорошо»: Винокур успокоил волнующихся о Лещенко, попавшем в больницу в Коммунарке
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«С ним все хорошо»: Винокур успокоил волнующихся о Лещенко, попавшем в больницу в Коммунарке

Певца госпитализировали с подозрением на пневмонию, сообщил его концертный директор Олег Дмитриев

Советский и российский исполнитель Лев Лещенко и его супруга доставлены в медцентр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Об этом рассказал концертный директор артиста Олег Дмитриев, отметивший, что Лещенко лег на обследование по совету друзей-врачей. При этом «МК» сообщает, что певец попал в больницу с подозрением на коронавирус. Друг Льва Лещенко сатирик Владимир Винокур призвал не верить страшным слухам, заверив, что с артистом «все хорошо».


«Вот эту ***** [чушь] будешь говорить про Льва Валерьяновича? Да меня ******* [достали]. Я уже с 20-м человеком разговариваю за 20 минут, — сказал Daily Storm Винокур. — Да ну, перестань ты! Все [c Лещенко] хорошо».


Концертный директор Лещенко Олег Дмитриев также рассказал Агентству городских новостей «Москва», что певец, почувствовав недомогание, самостоятельно приехал в больницу в компании жены Ирины. Дмитриев подчеркнул, что в госпитализации Лещенко «трагедии государственного масштаба нет».


«Его не положили, а он сам туда приехал вместе с женой по рекомендации друзей. Он поехал сам и попросился на обследование. Да, подозрение есть на воспаление легких, анализы будут готовы через три дня. Никакой сенсации», — добавил Дмитриев.


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Звезды российского шоу-бизнеса показали, как спасаются от коронавируса

Селебрити, чья жизнь состоит из гастролей, рассказали о методах защиты от новой чумы XXI века 10 марта 2020
Dailystorm - Звезды российского шоу-бизнеса показали, как спасаются от коронавируса

22 марта певец Пласидо Доминго сообщил в соцсетях, что у него нашли коронавирусную инфекцию COVID-19. Испанский тенор признался, что несколько дней испытывал симптомы лихорадки и кашля. После этого Доминго решил сдать тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.


Оперный исполнитель призвал всех оставаться дома и следовать указаниям правительства, чтобы «оставаться в безопасности и защищать не только себя, но и все человеческое общество»: «Вместе мы можем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, чтобы как можно скорее вернуться к нашей обычной повседневной жизни».


«Однажды я сказал, что выпью рюмку на Новый год, а СМИ написали, что Лещенко алкоголик»

Daily Storm пообщался со звездами эстрады и выяснил, кто где встретит 2020-й 17 декабря 2019
Dailystorm - «Однажды я сказал, что выпью рюмку на Новый год, а СМИ написали, что Лещенко алкоголик»

ВОЗ в марте объявила начавшуюся в конце прошлого года в КНР вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным организации, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, более 14 тысяч человек умерли. Число зараженных COVID-19 в России, по состоянию на 24 марта, достигло 495 человек. Большая часть случаев заражения (290 человек) зафиксирована в Москве. Власти всех 85 российских регионов 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.


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