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Бывший глава администрации президента Украины заразился коронавирусом
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Бывший глава администрации президента Украины заразился коронавирусом

По сведениям журналистов, Андрей Богдан был инфицирован во время отдыха во Франции

По сведениям журналистов, Андрей Богдан был инфицирован во время отдыха во Франции Андрей Богдан
Андрей Богдан Кадр: © youtube / НАШ.МАКСІ-ТВ

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заразился коронавирусной инфекцией во время отдыха на курорте Куршевель во Франции. COVID-19 также диагностировали у его бывшей девушки Анастасии Сличной.


Информацию о заражении Богдана сообщил порталу «Вести.ua» информированный источник. Он также указал, что ранее инфекция была выявлена у Сличной. Сам Богдан эту информацию пока никак не прокомментировал.


Несмотря на то что ранее экс-глава офиса Зеленского опубликовал на своей странице фотографию с отрицательным результатом теста на COVID-19, источник «Вести.ua» сообщил, что это было сделано специально, чтобы скрыть правду.


11 февраля Зеленский уволил Богдана с поста главы администрации президента Украины. Одновременно с этим глава государства назначил на этот пост своего помощника Андрея Ермака. Причины увольнения Богдана не раскрывались.


23 марта стало известно, что коронавирусную инфекцию диагностировали у депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева и представителя «Слуги народа» Руслана Горбенко.


Общее число заразившихся на Украине, по последним данным, составляет 97 человек. Трое скончались, один человек выздоровел. 20 марта в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, на всей территории государства был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность. Движение транспорта в крупных городах приостановлено.


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#украина #коронавирус #зеленский #covid-19
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