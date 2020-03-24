Бывший глава администрации президента Украины заразился коронавирусом

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заразился коронавирусной инфекцией во время отдыха на курорте Куршевель во Франции. COVID-19 также диагностировали у его бывшей девушки Анастасии Сличной.





Информацию о заражении Богдана сообщил порталу «Вести.ua» информированный источник. Он также указал, что ранее инфекция была выявлена у Сличной. Сам Богдан эту информацию пока никак не прокомментировал.





Несмотря на то что ранее экс-глава офиса Зеленского опубликовал на своей странице фотографию с отрицательным результатом теста на COVID-19, источник «Вести.ua» сообщил, что это было сделано специально, чтобы скрыть правду.





11 февраля Зеленский уволил Богдана с поста главы администрации президента Украины. Одновременно с этим глава государства назначил на этот пост своего помощника Андрея Ермака. Причины увольнения Богдана не раскрывались.





23 марта стало известно, что коронавирусную инфекцию диагностировали у депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева и представителя «Слуги народа» Руслана Горбенко.





Общее число заразившихся на Украине, по последним данным, составляет 97 человек. Трое скончались, один человек выздоровел. 20 марта в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, на всей территории государства был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность. Движение транспорта в крупных городах приостановлено.