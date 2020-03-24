Бизнес в Москве временно освободили от налогов и арендной платы

Правительство Москвы утвердило первый пакет помощи бизнесменам, пострадавшим из-за пандемии коронавирусной инфекции. Среди принятых мер: снижение на 50% платы по договорам для предпринимателей, которые торгуют в метро, отсрочка до 31 декабря по платежам за аренду за апрель, май и июнь для гостиниц и турфирм, а также продление до 31 декабря срока уплаты торгового налогового сбора.





Как отмечается на официальном сайте мэрии Москвы, первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса был утвержден на заседании правительства столицы.





В частности, было решено отсрочить уплату платежей за I квартал по налогу на имущество организаций и на землю до 31 декабря 2020 года включительно. Эта мера затронет организации, которые работают в сфере общественного питания, культуры, спорта, а также турфирмы и гостиницы.





До конца года будет продлен срок уплаты торгового сбора. Кроме того, организации, которые арендуют землю и нежилые объекты у Москвы, но вынуждены приостановить свою деятельность в связи с COVID-19, будут освобождены от платы за аренду на срок временного приостановления своей работы. Эта мера коснется организаций, которые работают в сфере культуры, спорта, досуга, просвещения и образования.





Гостиницы, организации, связанные с общепитом и турфирмы, арендующие землю и нежилые объекты у столицы, до 31 декабря 2020 года получат отсрочку внесения арендной платы за апрель, май и июнь.





«Аналогичную отсрочку предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и нежилые объекты», — указано на сайте мэрии Москвы.





Также столичные власти решили вдвое уменьшить плату по договорам для предпринимателей, которые занимаются торговой деятельностью в переходах и вестибюлях метро. Эта мера распространяется только на период режима повышенной готовности в Москве.





«Последние три меры будут предоставляться на основании обращений организаций и индивидуальных предпринимателей», — сообщила пресс-служба столичного правительства.





Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта ввел в городе режим повышенной готовности. Через некоторое время в столице запретили проводить любые массовые мероприятия, число участников которых превышает 50 человек.





21 марта все школы, включая спортивные, были переведены на домашнее обучение. 23 марта в Москве и Московской области ужесточили меры борьбы с COVID-19: всем гражданам старше 65, особенно страдающим хроническими заболеваниями, запретили выходить на улицы с 26 марта по 14 апреля (кроме посещения магазинов и аптек).





﻿ВОЗ в марте объявила начавшуюся в конце прошлого года в КНР вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным организации, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, более 14 тысяч человек умерли. Число зараженных COVID-19 в России, по состоянию на 24 марта, достигло 495 человек. Большая часть случаев заражения (290 человек) зафиксирована в Москве. Власти всех 85 российских регионов 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.