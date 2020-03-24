Главврач «коронавирусной» больницы в Коммунарке дал Путину прогноз по срокам эпидемии

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, куда сейчас свозят пациентов с подозрением на заражение коронавирусом, заявил, что России стоит готовиться к всплеску заболевания, как это случилось в Италии. Об этом он сказал во время визита президента России Владимира Путина в лечебное учреждение.





«С медицинской точки зрения, сейчас описано по большому счету два сценария — азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий — когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному врачу, а врачу анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск», — цитирует «Интерфакс» слова Проценко.





По его словам, если эпидемия коронавируса закончится в апреле-мае, то «врачи будут самые радостные». Но стоит готовиться к худшему сценарию.





«Наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных, прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные плюс поднимаем аппараты ИВЛ [искусственной вентиляции легких] со складов, и все эти 600 коек становятся большим реанимационным центром, который собирает со всего города специалистов высоких компетенций», — отметил Проценко.





Президент России Владимир Путин во время визита в больницу в Коммунарке отметил работу персонала: «Все работают у вас, как часики, как хороший механизм слаженный». Глава государства поблагодарил Дениса Проценко за организацию работы врачей.





Вместе с президентом больницу посетили его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Песков сказал, что решение посетить клинику в Коммунарке Путин принял спонтанно, «без подготовки и без каких-либо мер безопасности».





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента России Владимира Путина осмотреть с вертолета больницу для пациентов с коронавирусом в Голохвастово, как только она будет построена. По словам столичного градоначальника, работы выполнены на 40%. По прогнозу Собянина, медучреждение, расположенное вблизи деревни Голохвастово, введут в строй ориентировочно через три недели. Пока его строительство не завершено, пациентов с подозрением на коронавирус привозят в больницу в Коммунарке.





По состоянию на 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, из них 290 — в Москве. 22 пациента выздоровели. Смертей от коронавируса в России не зафиксировано.