Треть сотрудников Мосгордумы перешла на удаленку

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции не менее 30% сотрудников аппарата Мосгордумы работают сейчас в удаленном режиме, а депутаты принимают жителей Москвы дистанционно. Об этом сообщил глава парламента столицы Алексей Шапошников.





«В Мосгордуме серьезно отнеслись к рекомендациям Роспотребнадзора и указу мэра Москвы от 5 марта. Уже 30% сотрудников аппарата в соответствии с ранее принятым протокольным решением работают на удаленке», — рассказал Шапошников.





«Депутаты столичного парламента также работают дистанционно и проводят в дистанционном режиме приемы москвичей», — добавил он.





Председатель Мосгордумы подчеркнул, что даже в связи с ситуацией вокруг COVID-19 и несмотря на изменившийся формат работы законотворческая деятельность продолжается.





18 марта Шапошников сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом в столичном парламенте с 19 марта изменится режим работы. В частности, отменяются круглые столы, выставки и экскурсии, а встречи депутатов с населением планируется проводить дистанционно. Кроме того, Шапошников заявил, что число посетителей в зданиях Мосгордумы сокращено до пяти в день.





Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта ввел в городе режим повышенной готовности. Через некоторое время в столице запретили проводить любые массовые мероприятия, число участников которых превышает 50 человек.





21 марта все школы, включая спортивные, были переведены на домашнее обучение. 23 марта в Москве и Московской области ужесточили меры борьбы с COVID-19: всем гражданам старше 65, особенно страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовали не выходить на улицы с 26 марта по 14 апреля.





Число зараженных COVID-19 в России, по состоянию на 24 марта, достигло 495 человек. Большая часть случаев заражения (290 человек) зафиксирована в Москве. Власти всех 85 российских регионов 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.