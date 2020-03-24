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Треть сотрудников Мосгордумы перешла на удаленку
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Треть сотрудников Мосгордумы перешла на удаленку

Глава столичного парламента Алексей Шапошников также отметил, что депутаты уже принимают москвичей дистанционно

Глава столичного парламента Алексей Шапошников также отметил, что депутаты уже принимают москвичей дистанционно Фото:© Википедия
Фото:© Википедия

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции не менее 30% сотрудников аппарата Мосгордумы работают сейчас в удаленном режиме, а депутаты принимают жителей Москвы дистанционно. Об этом сообщил глава парламента столицы Алексей Шапошников.


«В Мосгордуме серьезно отнеслись к рекомендациям Роспотребнадзора и указу мэра Москвы от 5 марта. Уже 30% сотрудников аппарата в соответствии с ранее принятым протокольным решением работают на удаленке», — рассказал Шапошников.


«Депутаты столичного парламента также работают дистанционно и проводят в дистанционном режиме приемы москвичей», — добавил он.


Председатель Мосгордумы подчеркнул, что даже в связи с ситуацией вокруг COVID-19 и несмотря на изменившийся формат работы законотворческая деятельность продолжается.


18 марта Шапошников сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом в столичном парламенте с 19 марта изменится режим работы. В частности, отменяются круглые столы, выставки и экскурсии, а встречи депутатов с населением планируется проводить дистанционно. Кроме того, Шапошников заявил, что число посетителей в зданиях Мосгордумы сокращено до пяти в день.


Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта ввел в городе режим повышенной готовности. Через некоторое время в столице запретили проводить любые массовые мероприятия, число участников которых превышает 50 человек.


21 марта все школы, включая спортивные, были переведены на домашнее обучение. 23 марта в Москве и Московской области ужесточили меры борьбы с COVID-19: всем гражданам старше 65, особенно страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовали не выходить на улицы с 26 марта по 14 апреля.


Число зараженных COVID-19 в России, по состоянию на 24 марта, достигло 495 человек. Большая часть случаев заражения (290 человек) зафиксирована в Москве. Власти всех 85 российских регионов 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.


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#шапошников #мосгордума #россия #коронавирус #москва
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