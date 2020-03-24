Индия ввела тотальный карантин

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о полной изоляции страны с полуночи 25 марта — ни одному гражданину страны нельзя будет покидать свой дом. Это правило будет действовать в течение 21 дня. На здравоохранение и борьбу с коронавирусом в Индии будет выделено два миллиарда долларов.





«Учитывая сложившуюся ситуацию, общенациональная блокировка будет действовать в течение 21 дня — трех недель. <…> Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи, полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой», — заявил Моди, сообщило РИА Новости.





Би-би-си сообщила, что на борьбу с коронавирусом и поддержание здравоохранения правительство Индии выделило два миллиарда долларов.





«Вы должны помнить, что зараженный коронавирусом человек изначально выглядит нормальным и не проявляет никаких симптомов. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и оставайтесь дома. <…> Если мы не сможем справиться за предстоящий 21 день, мы будем отброшены назад на 21 год», — добавил глава индийского правительства.





«Социальное дистанцирование — единственный вариант борьбы с коронавирусом», — отметил Моди.





По состоянию на 24 марта в Индии зафиксировано 492 заболевших коронавирусом, 10 человек умерли, 37 пациентов выздоровели.