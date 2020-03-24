«Тинькофф» готов забрать клиентов Рокетбанка, который закроют до конца 2020 года

Компания QIWI не смогла найти покупателя для своего актива — Рокетбанка, убытки которого составили в 2019 году 2,3 миллиарда рублей, и поэтому его ликвидируют до конца 2020 года. В QIWI объявили, что клиенты Рокетбанка могут перейти в Тинькофф Банк с сохранением накопленных баллов лояльности. Это партнерская акция, отметили в компании. В самом Рокетбанке заверили, что деньги клиентов останутся на счетах застрахованными в Агентстве по страхованию вкладов, поскольку банк сейчас не закрывается и все его обязательства остаются в силе.





Глава платежного сервиса QIWI Борис Ким рассказал ТАСС, что «при наличии дебетовой карты в Тинькофф Банке клиенты смогут конвертировать накопленные рокетрубли в рубли, тем самым сохранив свои бонусы в полном размере». По его словам, в QIWI пытаются наладить комфортный переход клиентов своего убыточного актива в другие банки.

Клиенты «Рокета», если они оформят дебетовую карту Тинькофф Банка, смогут получить компенсацию до 2500 накопленных ранее рокетрублей по курсу «один рокетрубль равен одному рублю», уточнили в компании.





«В течение ближайших месяцев мы продолжим обслуживать счета текущих клиентов, но в связи со сворачиванием операций Рокетбанка тарифы будут увеличены, а программа лояльности — пересмотрена. Именно поэтому мы стремимся предложить пользователям альтернативные варианты, — пояснил Ким. — Один из таких вариантов — наша акция с «Тинькофф», благодаря которой клиенты смогут сохранить свои бонусы в полном размере и продолжить использование технологичного банковского сервиса».





Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в письме сотрудникам попросил их «максимально эффективно, быстро и бесшовно принять держателей карт «Рокета», пишет РБК: «Это абсолютно наш тип клиента, — заметил Хьюз. — На самом деле даже жаль, что такие игроки уходят с рынка. Но это еще раз говорит о том, что розница — это про эффективность и нацеленность на результат».





Отмечается, что Рокетбанк с 24 марта 2020 года остановил привлечение новых клиентов, а всех действующих с 1 апреля переведет на платные тарифы. Такие меры, по мнению Бориса Кима, приведут к оттоку клиентов и позволят окончательно свернуть деятельность к концу 2020 года. Представитель QIWI заметил, что изменения не коснутся тарифов для зарплатных клиентов, клиентов с ограниченными возможностями, самозанятых и участников партнерских бизнес-проектов.





По оценке Кима, «общий чистый убыток Рокетбанка за 2020 год не должен превышать 1,5 миллиарда рублей». Кроме того, компания намерена полностью прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности) и сократить численность персонала. При этом расторгнуть договор на обслуживание дебетовой карты может только сам клиент, «поэтому Рокетбанк в b2c-сегменте (бизнес для потребителя) будет работать до самого последнего клиента», добавили в QIWI.





Компания QIWI, считающаяся одним из крупнейших провайдеров платежных систем, приобрела Рокетбанк вместе с активами банка «Точка» в августе 2017 года у «Открытия». В июле 2018 года была завершена сделка по приобретению Рокетбанка, а к концу того же года — и перевод клиентов, персонала, а также бизнес-процессов в группу. Сумма сделки составила 700 миллионов рублей.





В марте 2019 года основатели «Рокета» Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион покинули стартап по собственному желанию. В августе 2019 года совет директоров платежного сервиса QIWI заявил, что изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка, однако покупателя так и не нашли. По словам главы платежного сервиса QIWI Бориса Кима, в его компании «сделали все возможное, чтобы достигнуть договоренностей о продаже, в том числе привлекли к продаже консультанта — международный инвестиционный банк — и находились в постоянных переговорах с целым рядом крупных банков». Сейчас в Рокетбанке насчитывается больше одного миллиона клиентов.