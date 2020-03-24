Новости
Новости
St
«Тинькофф» готов забрать клиентов Рокетбанка, который закроют до конца 2020 года
Новости

«Тинькофф» готов забрать клиентов Рокетбанка, который закроют до конца 2020 года

Сервис QIWI не нашел покупателя для своей «дочки», чистый убыток которой в 2019 году составил 2,3 миллиарда рублей

Компания QIWI не смогла найти покупателя для своего актива — Рокетбанка, убытки которого составили в 2019 году 2,3 миллиарда рублей, и поэтому его ликвидируют до конца 2020 года. В QIWI объявили, что клиенты Рокетбанка могут перейти в Тинькофф Банк с сохранением накопленных баллов лояльности. Это партнерская акция, отметили в компании. В самом Рокетбанке заверили, что деньги клиентов останутся на счетах застрахованными в Агентстве по страхованию вкладов, поскольку банк сейчас не закрывается и все его обязательства остаются в силе.


Глава платежного сервиса QIWI Борис Ким рассказал ТАСС, что «при наличии дебетовой карты в Тинькофф Банке клиенты смогут конвертировать накопленные рокетрубли в рубли, тем самым сохранив свои бонусы в полном размере». По его словам, в QIWI пытаются наладить комфортный переход клиентов своего убыточного актива в другие банки.

Клиенты «Рокета», если они оформят дебетовую карту Тинькофф Банка, смогут получить компенсацию до 2500 накопленных ранее рокетрублей по курсу «один рокетрубль равен одному рублю», уточнили в компании.


«В течение ближайших месяцев мы продолжим обслуживать счета текущих клиентов, но в связи со сворачиванием операций Рокетбанка тарифы будут увеличены, а программа лояльности — пересмотрена. Именно поэтому мы стремимся предложить пользователям альтернативные варианты, — пояснил Ким. — Один из таких вариантов — наша акция с «Тинькофф», благодаря которой клиенты смогут сохранить свои бонусы в полном размере и продолжить использование технологичного банковского сервиса».


Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в письме сотрудникам попросил их «максимально эффективно, быстро и бесшовно принять держателей карт «Рокета», пишет РБК: «Это абсолютно наш тип клиента, — заметил Хьюз. — На самом деле даже жаль, что такие игроки уходят с рынка. Но это еще раз говорит о том, что розница — это про эффективность и нацеленность на результат».


Отмечается, что Рокетбанк с 24 марта 2020 года остановил привлечение новых клиентов, а всех действующих с 1 апреля переведет на платные тарифы. Такие меры, по мнению Бориса Кима, приведут к оттоку клиентов и позволят окончательно свернуть деятельность к концу 2020 года. Представитель QIWI заметил, что изменения не коснутся тарифов для зарплатных клиентов, клиентов с ограниченными возможностями, самозанятых и участников партнерских бизнес-проектов.


По оценке Кима, «общий чистый убыток Рокетбанка за 2020 год не должен превышать 1,5 миллиарда рублей». Кроме того, компания намерена полностью прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности) и сократить численность персонала. При этом расторгнуть договор на обслуживание дебетовой карты может только сам клиент, «поэтому Рокетбанк в b2c-сегменте (бизнес для потребителя) будет работать до самого последнего клиента», добавили в QIWI.


Компания QIWI, считающаяся одним из крупнейших провайдеров платежных систем, приобрела Рокетбанк вместе с активами банка «Точка» в августе 2017 года у «Открытия». В июле 2018 года была завершена сделка по приобретению Рокетбанка, а к концу того же года — и перевод клиентов, персонала, а также бизнес-процессов в группу. Сумма сделки составила 700 миллионов рублей.


В марте 2019 года основатели «Рокета» Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион покинули стартап по собственному желанию. В августе 2019 года совет директоров платежного сервиса QIWI заявил, что изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка, однако покупателя так и не нашли. По словам главы платежного сервиса QIWI Бориса Кима, в его компании «сделали все возможное, чтобы достигнуть договоренностей о продаже, в том числе привлекли к продаже консультанта — международный инвестиционный банк — и находились в постоянных переговорах с целым рядом крупных банков». Сейчас в Рокетбанке насчитывается больше одного миллиона клиентов.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

#банкротство #рокетбанк #тинькофф #банки #клиенты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии