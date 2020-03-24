Правительство поручило закрыть в регионах ночные клубы и кинотеатры из-за коронавируса

Правительство России поручило регионам временно закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Также будет введен запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе.





«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — указано на сайте правительства.





«Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», — говорится в документе.





Следить за соблюдением этих мер будут Роспотребнадзор и исполнительные органы местных властей. Также правительство поручило ведомству изучить, можно ли использовать санатории для лечения зараженных коронавирусной инфекцией.





Минтруд должен проанализировать возможность приостановки лечения других граждан в санаториях в 2020 году, а также проработать вопрос о выдаче листов нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет. Минпросвещения поручено направить рекомендации по профилактике COVID-19 в детские сады.





Кроме того, при распределении защитных медицинских масок власти в субъектах России должны будут отдавать приоритет врачам и другим лицам, которые контактируют с зараженными COVID-19. Также должен быть проработан вопрос возможности использования спиртосодержащих средств (включая косметические) для дезинфекции.





Также правительство должно решить вместе с МЧС, Минобороны и управделами президента России вопрос вывоза россиян из стран, где существует неблагоприятная ситуация с заражением COVID-19.





По состоянию на 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, из них 290 — в Москве. 22 пациента выздоровели. Смертей от коронавируса в России не зафиксировано.